Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 29 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: IL GIORNO DI INGHILTERRA-GERMANIA

Oggi, martedì 29 giugno 2021, i risultati Europei 2020 ci propongono una giornata molto importante, perché si completerà il programma degli ottavi di finale e di conseguenza anche il quadro dei quarti di finale, che invece ci faranno compagnia venerdì e sabato. Naturalmente ricordiamo che i pareggi non sono più contemplati fra i possibili risultati agli Europei 2020, dunque in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente poi anche con i calci di rigore per decretare quali saranno le due formazioni che si qualificheranno dagli ottavi di oggi per andare a comporre l’ultimo quarto di finale, cioè quello che sabato sera a Roma metterà di fronte appunto le vincitrici delle due sfide attese nelle prossime ore.

Yann Sommer, il segreto del portiere Svizzera? Gli occhiali magici/ Funzionano così

Ecco il programma dunque di quello che ci attenderà oggi: la giornata di martedì 29 giugno 2021 si aprirà per Euro 2020 alle ore 18.00 con la classicissima Inghilterra Germania, resa ancora più affascinante dall’ambientazione allo stadio di Wembley a Londra, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà presso lo stadio Hampden Park di Glasgow, dove potremo assistere a Svezia Ucraina.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA/ Quote: Sterling unico bomber inglese

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG-MATCH

Naturalmente, spicca nel quadro dei risultati Europei 2020 la super-sfida tra i padroni di casa dell’Inghilterra e la Germania a Wembley. Scherzi del tabellone, che aveva abbinato la vincitrice del girone D alla seconda classificata del girone F: gli inglesi hanno vinto il proprio raggruppamento, pur faticando forse più del previsto e mettendosi al sicuro solo tramite la vittoria contro la Repubblica Ceca nella terza e ultima giornata, mentre la Germania è giunta seconda nel girone più difficile della prima fase degli Europei 2020, convincendo parecchio contro il Portogallo, molto meno contro l’Ungheria, quando ha rischiato di subire una clamorosa sconfitta casalinga con annessa eliminazione. L’Inghilterra di Gareth Southgate potrebbe avere qualcosa in più, se confermerà la solidità del girone migliorando la qualità del proprio gioco d’attacco, ma guai a dare per sfavorita la Germania di Joachim Loew, che se replicasse la prestazione contro il Portogallo potrebbe espugnare Wembley, per una piccola rivincita dopo oltre mezzo secolo dalla finale mondiale del 1966, che resta indimenticabile pure per chi allora non era ancora nato.

Probabili formazioni Svezia Ucraina/ Quote, Kulusevski titolare? (Europei 2020)

RISULTATI EUROPEI 2020, OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 Inghilterra Germania

Ore 21.00 Svezia Ucraina



© RIPRODUZIONE RISERVATA