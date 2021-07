Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score dei quarti di finale (3 luglio)

RISULTATI EUROPEI 2020: OGGI GLI ULTIMI QUARTI DI FINALE

Spazio ai risultati degli Europei 2020, anche oggi sabato 3 luglio 2021: con oggi verranno disputate anche gli ultimi quarti di finale della magnifica manifestazione continentale e dunque, dopo i verdetti occorsi ieri, siamo davvero curiosi di scoprire chi volerà fino alla Final Four di Londra. L’attesa è grande e dir il vero ci risulta complicato immaginare i risultati degli Europei 2020 che otterremo oggi: a questo punto della competizione potrebbe accadere di tutto e davvero il colpo di scena rimane dietro l’angolo.

All’attesa vediamo dunque gli incontri che ti attendono oggi: primo fischio d’inizio al solito sarà alle ore 18.00 e si svolgerà a Baku, tra Repubblica Ceca e Danimarca. Ultimo quarto di finale per Euro 2020 atteso invece alle ore 21.00 tra le mira dello Stadio Olimpico di Roma, tra Ucraina e Inghilterra.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo e dunque dare il via a questo sabato riservato gli ultimi risultati degli Europei 2020 per la fase dei quarti di finale, ci pare doveroso dare anche un maggior contesto alle sfide che ci allieteranno oggi. Cominciamo allora con l’incontro a sorpresa delle ore 18.00 tra Repubblica Ceca e Danimarca, previsto a Baku. Da una parte la formazione di Silhavy che superando grazie alle magie di Holes e Schick gli oranje, sono pronti a giocarsi il tutto per tutto contro la Danimarca, che pure solo pochi giorni fa ha regalato una grande emozione ai tifosi, battendo il Galles con un nettissimo 4-0 che non ha ammesso repliche. Solo alle ore 21.00 sarà tempo di ammirare la Tre leoni di Southgate: l’Inghilterra è infatti riuscita a fare suo il big match contro la Germania di Low (che ha salutato la nazionale dopo 15 anni di gestione) e ora è pronta a fare la voce grossa contro l’Ucraina di Shevchenko: i giallazzurri non hanno sempre brillato nelle prime fasi degli Europei 2020 ma pure hanno ancora carte da giocare anche contro una formazione così prestigiosa. Ci attende un sabato riservato ai risultati degli Europei 2020 davvero bollente: diamogli la parola!

RISULTATI EUROPEI 2020

Ore 18.00 Republica Ceca-Danimarca

Ore 21.00 Ucraina-Inghilterra

