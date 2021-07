Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score: oggi l’Italia (quarti)

RISULTATI EUROPEI 2020: AL VIA I QUARTI DI FINALE

Con i risultati degli Europei 2020, oggi venerdi 2 luglio 2021 entriamo nel vivo della fase dei quarti di finale di questa magnifica edizione della rassegna continentale, che fino a qui ci ha regalato davvero grandi colpi di scena. Messi dunque alle spalle gli ottavi di finale ecco che si fa ancora sul serio per ottenere un pass che vale la Final Four: in campo tanti big tra cui pure gli azzurri di Mancini, pronti a fare l’impresa contro un rivale pericolosissimo come è il Belgio del campione d’Italia Romelu Lukaku (con la maglia dell’Inter). Ricordiamo dunque subito che proprio la sfida tra Belgio e Italia sarà il piatto forte oggi per gli Europei 2020: l’incontro è previsto alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima ci allieterà, sempre per i quarti di finale, lo scontro tra Svizzera e Spagna, in programma alle ore 18.00 tra le mura della Gazprom Arena di San Pietroburgo.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL CONTESTO

Ovviamente impazienti di conoscere i risultati degli Europei 2020 per questi primi quarti di finale, pure ci pare necessario andare a dare un maggior contesto alle sfide che si faranno compagnia questa sera. Cominciamo allora dall’incontro messo in calendario per le ore 18.00 tra Svizzera e Spagna, a cui la squadra di Luis Enrique arriva dopo aver superato solo ai supplementari una coriacea Croazia, che fino all’ultimo ha provato l’impresa contro le Furie Rosse, vincenti poi per 5-3. Contro la gran sorpresa degli ottavi di finale, la Svizzera di Petkovic: uscita malconcia dai gironi, la squadra rossocrociata ha realizzato una vera e propria impresa andando a battere (ai calci di rigore) i campioni del mondo in carica della Francia. Gli elvetici saranno la mina vagante di questa fase dei gironi e ci attendiamo di tutto. Copertina poi per Belgio Italia, che ci attenderà questa sera: dopo aver faticato contro l’Austria, gli azzurri di Mancini sono attesi a un gran rilancio contro il Belgio di Romelu Lukaku. La sfida si annuncia complicata per i nostri beniamini, ma non impossibile, specie se alcuni big di Martinez (come Hazard e De Bruyne) alla fin saranno costretti a dare forfait.

RISULTATI EUROPEI 2020

Ore 18.00 Svizzera-Spagna

Ore 21.00 Belgio-Italia

