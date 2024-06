Risultati Europei 2024, classifica girone A/ Diretta gol live score della 3^ giornata (oggi 23 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE: SI DECIDE IL GIRONE A!

Con i risultati degli Europei 2024 iniziamo oggi la terza giornata della fase a gironi, dunque si parla di partite in contemporanea perché la definizione delle classifiche non può prescindere dal giocare nello stesso momento, senza che qualche nazionale possa fare calcoli, siano essi “consapevoli” o meno, circa i risultati da ottenere per piazzarsi in un certo modo ed evitare determinante avversarie. Ecco allora che domenica 23 giugno il girone A prevede Scozia Ungheria e Svizzera Germania alla stessa ora, cioè alle 21:00, e qui avremo la definizione della prima classifica in questi risultati degli Europei 2024.

FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA/ Quote: dopo Porteous, Clarke perde anche Tierney (Europei 2024, 23 giugno)

Bisognerà comunque aspettare per l’eventuale terza qualificata agli ottavi: in questo momento sarebbe la Scozia ma sappiamo che la formula prevede che solo quattro delle sei terze accedano alla fase ad eliminazione diretta, di conseguenza solo le classifiche degli altri gironi ci diranno se la nazionale che staserà chiuderà in terza posizione continuerà la sua marcia o sarà eliminata. Per il momento noi ci possiamo mettere comodi e cominciare a studiare il contesto di questa domenica, i risultati degli Europei 2024 ci presentano due partite sulla carta molto interessanti sia pure con contesti ben diversi, e dunque proviamo ad addentrarci nelle profondità di questa serata.

FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA/ Quote, Deniz Undav pronto per una maglia da titolare (Europei 2024, 23 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024: GERMANIA GIÀ AGLI OTTAVI

I risultati degli Europei 2024 per le partite di oggi ci dicono che la Germania è già qualificata agli ottavi: se anche dovesse perdere non sarebbe comunque raggiungibile da Scozia e Ungheria, dunque è secondo posto garantito ma bisogna dire che una terza posizione con 6 punti avrebbe permesso alla nazionale ospitante di proseguire. Una Germania che finora ha giocato senza fronzoli e, a differenza dei tornei recenti in cui aveva deluso, ha realmente mostrato la sua forza: impressionano chiaramente i 7 gol segnati in due partite, ma impressiona anche una fase difensiva finalmente ritrovata e sì, la Germania fa paura.

PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote domenica 23 giugno: Clarke e Rossi si sfidano per gli ottavi

Adesso per scoprire quale sarà la sua avversaria bisognerà aspettare: in caso di secondo posto nella classifica del girone A i tedeschi incrocerebbero la seconda del girone B e dunque Italia o Spagna, diciamo che gli azzurri al netto del dover pensare a loro stessi faranno il tifo per un pareggio tedesco contro la Svizzera, in questo caso infatti la Germania sarebbe agli ottavi contro un’altra seconda ma nel girone C. Staremo a vedere perché in ogni caso bisogna dire che nei risultati degli Europei 2024 le insidie si nascondono dappertutto, intanto possiamo iniziare il nostro periodo di attesa verso le partite di domenica per scoprire come si concluderà la classifica del girone A.

RISULTATI EUROPEI 2024: GIRONE A

Ore 21:00 Scozia Ungheria

Ore 21:00 Svizzera Germania

CLASSIFICA: Germania 6, Svizzera 4, Scozia 1, Ungheria 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA