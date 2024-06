Risultati Europei 2024, classifiche gironi A, B/ Diretta gol live score 1^ giornata (oggi 15 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI A, B: FINALMENTE SI FA SUL SERIO!

Finalmente possiamo parlare di risultati degli Europei 2024, perché dopo aver assistito a Germania Scozia, la partita inaugurale con la nazione ospitante, sabato 15 giugno avremo la prima giornata con più partite, vale a dire tre secondo gli orari che poi impareremo a conoscere. Ieri i padroni di casa, oggi i campioni in carica: Italia Albania segna il nostro esordio nel gruppo B e si gioca alle ore 21:00, nello stesso girone attenzione al big match Spagna Croazia che va in scena alle ore 18:00 ma questo sabato dedicato ai risultati degli Europei 2024 sarà inaugurato alle ore 15:00 da Ungheria Svizzera, che completa la prima giornata del gruppo A.

Sarà dunque un grande spettacolo, anche se siamo solo alle prime battute della manifestazione: torneo lungo ma già oggi potremo vedere cosa aspettarci dalle sei nazionali che scenderanno in campo, ricordiamo che la formula prevede che agli ottavi di finale arrivino le prime sei delle classifiche più le quattro migliori terze, i margini di errore ci sono ma ovviamente bisognerà stare molto attenti a non tirare troppo la corda. Adesso tuffiamoci nella grande atmosfera dei risultati degli Europei 2024, dobbiamo scoprire cosa succederà nelle tre partite del sabato e come cambieranno le classifiche dei gironi A e B dopo questo intenso sabato.

RISULTATI EUROPEI 2024: TOCCA ALL’ITALIA

Con i risultati degli Europei 2024 siamo dunque arrivati al giorno dell’esordio dell’Italia: è fuori discussione che la partita contro l’Albania sia da vincere perché poi andremo a sfidare le due corazzate Spagna e Croazia, chiaramente non possiamo ancora sapere cosa ci riserverà il tabellone degli ottavi e anche per questo è giusto non fare calcoli circa il piazzamento in classifica. L’Italia è arrivata agli Europei 2024 con due amichevoli a dire il vero poco brillanti: vero che gli azzurri non hanno subito gol, vero anche che contro Turchia e Bosnia hanno segnato solo quello di Davide Frattesi con cui hanno battuto i balcanici.

Di conseguenza bisognerà provare a salire di colpi: Luciano Spalletti, chiamato in corsa dopo le dimissioni di Roberto Mancini, ha ormai preso possesso del gruppo e questo che fa oggi l’esordio nei risultati degli Europei 2024 è frutto del suo lavoro e delle sue scelte, alcune magari sorprendenti ma certamente ben ponderate secondo quello che ha visto nel corso dei mesi in cui ha potuto operare. Non resta che affidarsi al campo, chiaramente con un occhio di riguardo a Spagna Croazia ma anche a Ungheria Svizzera, perché il grande spettacolo dei risultati degli Europei 2024 è globale e poi una delle due potrebbe essere nostra avversaria se faremo strada nella competizione.

RISULTATI EUROPEI 2024: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 15:00 Ungheria Svizzera

GRUPPO B

Ore 18:00 Spagna Croazia

Ore 21:00 Italia Albania











