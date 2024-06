RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI E, F/ Chi è già qualificato? Diretta gol live score (26 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024: GIÀ QUALIFICATA

Parlando ancora dei risultati degli Europei 2024 dobbiamo fare un focus sulla nazionale che ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi: il Portogallo non ha deluso le aspettative e non solo ha passato il turno con una giornata di anticipo, ma si è anche assicurato il primo posto che la manderà a giocare contro una delle terze nelle classifiche degli altri gironi, che dovrebbe essere l’Ungheria. Per il Portogallo il cammino non è stato del tutto lineare: all’esordio i lusitani sono andati in svantaggio contro la Repubblica Ceca, ma hanno rimontato con un fortunoso autogol e poi hanno trovato l’ormai insperata vittoria grazie al neo entrato Francisco Conceiçao.

Il figlio d’arte ha sbloccato una situazione che poteva farsi complessa; sull’entusiasmo di quel successo il Portogallo ha poi schiantato la Turchia di Vincenzo Montella, superandola con un netto 3-0 e, in virtù della sfida diretta, garantendosi appunto il primo posto nel girone, anche grazie al fatto che la Georgia non ha poi battuto la Repubblica Ceca. Dunque prosegue la corsa di Roberto Martinez, che dopo l’esperienza agrodolce sulla panchina del Belgio sta provando a rilanciarsi come successore di Fernando Santos; il vecchio CT del Portogallo gli Europei li ha vinti, vedremo se ci riuscirà anche il tecnico spagnolo… (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ULTIMI VERDETTI!

Sarà oggi l’ultimo appuntamento con i risultati degli Europei 2024 per la fase a gironi: mercoledì 26 giugno si giocano infatti le partite della terza giornata nei gironi E e F, come sempre per l’ultimo turno sarà garantita la contemporaneità all’interno dei raggruppamenti e dunque possiamo già dire che Slovacchia Romania e Ucraina Belgio andranno in scena alle ore 18:00, mentre Georgia Portogallo e Repubblica Ceca Turchia prenderanno il via alle ore 21:00. Sicuramente sarà un mercoledì ricco di spunti e riflessioni, con possibili sorprese dietro l’angolo; del resto lo scenario si deve ancora definire.

Nel girone F comunque il Portogallo ha già ottenuto aritmeticamente il primo posto in classifica, grazie a due vittorie nelle prime due giornate; è vicina alla qualificazione agli ottavi la Turchia di Vincenzo Montella, cui basta un pareggio contro la Repubblica Ceca per far valere, eventualmente, la vittoria all’esordio contro una Georgia chiamata a un miracolo ancora possibile. Nel girone E, come vedremo, la situazione è invece ancora più ingarbugliata; staremo a vedere cosa succederà con i risultati degli Europei 2024, vero che l’Italia conosce già la sua avversaria ma noi non vediamo l’ora di scoprire il tabellone completo degli ottavi di finale.

RISULTATI EUROPEI 2024: UN GIRONE INGARBUGLIATO

I risultati degli Europei 2024 ci presentano dunque un contesto assolutamente incredibile nel girone E: la Romania ha battuto l’Ucraina, che ha poi superato in rimonta la Slovacchia la quale all’esordio aveva sorpreso il Belgio, poi vincente contro i rumeni. Sembra una filastrocca, invece è lo scenario della classifica: tutte le nazionali hanno 3 punti e per il momento a determinare qualificazioni ed eliminazioni è la differenza reti. Se dovesse finire con due pareggi la Romania sarebbe prima per aver segnato un gol più del Belgio, comunque qualificato come secondo, ma festeggerebbe anche la Slovacchia che è attualmente terza.

Infatti la nazionale mitteleuropea supererebbe l’Ungheria che è terza nel girone A con 3 punti; qui poi è possibile che si debbano fare dei calcoli per i ripescaggi, per non rischiare si va a caccia della vittoria risolutoria e in questo senso spera soprattutto la Romania, mentre l’Ucraina sa che il Belgio, al netto della sconfitta anche immeritata subita nella prima partita, è tecnicamente superiore. I campi forniranno i loro verdetti sui risultati degli Europei 2024, non sembra vero ma il tempo passa velocemente e già stasera dunque potremo dichiarare conclusa un’appassionante fase a gironi in questa competizione.

RISULTATI EUROPEI 2024: 3^ GIORNATA GIRONI

GIRONE E

Ore 18:00 Slovacchia Romania

Ore 18:00 Ucraina Belgio

CLASSIFICA: Romania 3, Belgio 3, Slovacchia 3, Ucraina 3

GIRONE F

Ore 21:00 Georgia Portogallo

Ore 21:00 Repubblica Ceca Turchia

CLASSIFICA: Portogallo 6, Turchia 3, Repubblica Ceca 1, Georgia 1











