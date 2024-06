Risultati Euro 2024, classifiche gironi E, F/ Si gioca ad Amburgo! Diretta gol live score, oggi 22 giugno

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI E, F: SI COMINCIA

Mancano pochi minuti alle ore 15.00 e allora anche oggi stanno per cominciare a farci compagnia i risultati di Euro 2024, in realtà per l’ultima volta perché da domani in poi non si giocherà più a metà pomeriggio. Il commiato sarà con Georgia Repubblica Ceca, match delicatissimo per due squadre che hanno perso all’esordio e quindi già non hanno più ulteriore margine d’errore.

La Georgia è alla prima partecipazione alla fase finale di un Europeo di calcio, quindi per la Nazionale caucasica tutto quello che arriverà sarà tanto di guadagnato per scrivere altre pagine della propria storia calcistica; la Repubblica Ceca invece ha tradizione ben diversa e soprattutto nella prima giornata è stata beffata contro il Portogallo, per cui adesso non può più sbagliare, altrimenti rischierà di lasciare la Germania con enormi rimpianti. Insomma, si aprirà con una posta in palio subito molto alta un sabato decisamente intrigante, tutto da vivere da qui alla sera in compagnia dei risultati di Euro 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMANIA IN COPERTINA

Dopo avere parlato delle alterne vicende delle due big attese oggi nei risultati di Euro 2024, ci sembra più che giusto mettere adesso in copertina la Romania dopo lo straordinario 3-0 con il quale la Nazionale di Bucarest ha esordito in questa edizione degli Europei di calcio. La Romania infatti lunedì a Monaco di Baviera ha vinto per 3-0 contro l’Ucraina grazie ai gol di Stanciu, Marin e Dragus, è stato un esordio da sogno per la Nazionale rumena, per la quale gli anni migliori sono decisamente lontani.

Dal 1990 al 1998 la Romania arrivò due volte agli ottavi e una ai quarti dei Mondiali, poi però non si è più qualificata alla fase finale; agli Europei invece l’ultima perla sono i quarti del 2000. In seguito la Romania aveva partecipato alla fase finale nel 2008 e nel 2016, ma senza mai nemmeno vincere una partita. Il digiuno quindi è già finito, 24 anni dopo, però evidentemente un debutto con un successo per 3-0 ha alzato le aspettative e adesso la Romania vuole provare a ritagliarsi un ruolo da mina vagante pericolosa per tutti nei risultati di Euro 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDE LA SECONDA GIORNATA

Oggi sabato 22 giugno ci attendono altre tre partite per i risultati Euro 2024 e sarà un momento significativo perché si chiuderà per tutti la seconda giornata della prima fase, di conseguenza anche le classifiche dei gironi E e F si allineeranno al resto del gruppo con due partite giocate per tutte le 24 Nazionali protagoniste di questi Europei di calcio 2024 che sono in corso di svolgimento in Germania ormai da più di una settimana, regalandoci già tantissimi gol ed emozioni e pure alcuni verdetti, ai quali magari altri potrebbero aggiungersene già nelle prossime ore.

Ecco allora che diventa fondamentale spiegare meglio che cosa potremo seguire nelle prossime ore per i risultati Euro 2024 e le classifiche dei gironi. Si comincerà con le due partite della seconda giornata per il gruppo F: alle ore 15.00 ad Amburgo il delicato match Georgia Repubblica Ceca fra le due sconfitte della prima giornata e alle ore 18.00 il big-match Turchia Portogallo a Dortmund, che potrebbe già promuovere qualcuno agli ottavi di Euro 2024. Infine, in prima serata si “tornerà indietro” al girone E e naturalmente l’appuntamento sarà alle ore 21.00 con Belgio Romania allo stadio di Colonia, già un bivio per i Diavoli Rossi.

RISULTATI EURO 2024: SITUAZIONI OPPOSTE PER LE DUE BIG

Portogallo e Belgio potrebbero quindi essere le due Nazionali di spicco per i risultati Euro 2024, ma le classifiche dei gironi ci dicono che le situazioni sono assai diverse. In verità, anche il Portogallo ha rischiato non poco nella prima giornata, andando sotto dopo un’ora di gioco contro la Repubblica Ceca, pareggiando grazie a un’autorete e infine trovando la vittoria al 92’ minuto grazie al gol del figlio d’arte Francisco Conceição. Insomma, tanti brividi ma anche 3 punti già in tasca, oggi la sfida contro la Turchia potrebbe aiutarci meglio a capire l’attuale livello del Portogallo.

Il Belgio invece è andato sotto dopo pochi minuti contro la Slovacchia, in quella che è diventata una partita stregata per i Diavoli Rossi e in particolare per Romelu Lukaku, tra imprecisione e sfortuna sotto forma di ben due gol annullati. Adesso il cammino del Belgio si complica parecchio e attenzione quindi all’incrocio con una Romania esaltata dal 3-0 rifilato all’Ucraina nella prima giornata, tra le massime notizie finora nei risultati Euro 2024, anche perché le gerarchie della classifica del girone E sono state ribaltate dagli esiti della prima giornata.

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI E, F

GIRONE E

Ore 21.00 Belgio Romania

CLASSIFICA: Romania, Slovacchia, Ucraina 3; Belgio 0.

GIRONE F

Ore 15.00 Georgia Repubblica Ceca 0-0

Ore 18.00 Turchia Portogallo

CLASSIFICA: Turchia, Portogallo 3; Repubblica Ceca, Georgia 0.











