RISULTATI EUROPEI 2024/ Le grandi speranze di Ronald Koeman, diretta gol live score (oggi 2 luglio)

RISULTATI EUROPEI 2024: FOCUS SUGLI ORANGE

Abbiamo reso onore all’Austria, è chiaro però che sulla carta la Nazionale più attesa fra le quattro che scenderanno in campo oggi per i risultati Euro 2024 sarà l’Olanda, che nel tardo pomeriggio sfiderà la Romania in una sfida che vede gli Orange favoriti anche con un pizzico di fortuna, perché chiudendo da ripescati al terzo posto avrebbero potuto certamente esserci abbinamenti ben peggiori. Adesso però l’Olanda dovrà dimostrare di meritare la fortuna che ha avuto in teoria: non tutto è stato negativo nella fase a gironi, a cominciare dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Polonia.

Poi naturalmente è stato buono il pareggio per 0-0 contro la Francia, partita nella quale sono stati proprio i Paesi Bassi ad andare più vicini alla vittoria; infine, se la partita contro l’Austria è stata la più bella della fase a gironi, qualche merito va attribuito anche all’Olanda, anche se il c.t. Ronald Koeman avrà sicuramente qualcosa da sistemare nella propria retroguardia. Il tabellone, come abbiamo accennato, potrebbe dare una mano, ma adesso l’Olanda deve sfruttarlo e poi magari ai quarti potrebbe curiosamente giocare di nuovo contro l’Austria… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ULTIMI DUE OTTAVI DI FINALE

Oggi martedì 2 luglio è un altro giorno molto delicato per i risultati Europei 2024 perché in programma nelle prossime ore avremo gli ultimi due ottavi di finale. Di conseguenza si completerà il quadro delle formazioni che si qualificheranno per i quarti di finale di venerdì e sabato, mentre altre due Nazionali dovranno dire addio alla grande avventura in terra di Germania e poi ci attenderanno un paio di giorni di riposo prima che la posta in palio a Europei 2024 diventi ancora più alta. Attenzione però a questo martedì povero di big ma ricchissimo di spunti intriganti.

Tutto questo preambolo ci porta naturalmente adesso ad indicare finalmente quali saranno le due partite che ci faranno compagnia oggi per i risultati Europei 2024 con gli ultimi ottavi di finale. Gli orari saranno quelli ormai ben noti e allora il primo fischio d’inizio sarà alle ore 18.00, quando l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà Romania Olanda, partita nella quale è la Nazionale di Bucarest ad arrivare come vincitrice del proprio girone, mentre gli Orange sono passati fra le migliori terze; infine, alle ore 21.00 ecco Austria Turchia alla Red Bull Arena di Lipsia, dove Vincenzo Montella metterà alla prova la nota più lieta della prima fase di Europei 2024.

RISULTATI EUROPEI 2024: FOCUS SULL’AUSTRIA

Eccoci allora a parlare proprio dell’Austria, che si è meritata lo status di protagonista dei risultati Europei 2024 per quanto fatto vedere finora. In un girone con Francia e Olanda, non era facile immaginare un ruolo di primo piano per gli austriaci, ma già il buon debutto contro i Bleus aveva dato discrete indicazioni, nonostante l’esito beffardo come può esserlo solo una sconfitta per 1-0 su autorete. La storia ha iniziato a cambiare alla seconda giornata, quando gli uomini di Ralf Rangnick hanno vinto con un netto e convincente 3-1 contro la Polonia, guadagnando la certezza di chiudere almeno fra le prime tre della classifica del gruppo D.

Infine, la vittoria per 3-2 contro l’Olanda a Berlino, in quella che verosimilmente possiamo considerare la più bella partita di tutta la prima fase di Europei 2024, con la quale l’Austria si è guadagnata addirittura il primo posto grazie alla contemporanea frenata della Francia, ma soprattutto ha dimostrato di poter essere una Nazionale di ottimo livello, che adesso si candida come mina vagante nei risultati di Europei 2024. Se l’Austria dovesse continuare su questi livelli, considerando pure che la sua porzione di tabellone potrebbe essere quella meno difficile, ecco che arrivare almeno in semifinale potrebbe essere alla portata – e sarebbe un traguardo storico per gli austriaci…

RISULTATI EUROPEI 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 Romania Olanda

Ore 21.00 Austria Turchia











