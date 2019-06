Risultati Europei basket femminile 2019/ Diretta live score 1^ giornata (27 giugno)

Gli Europei di basket femminile 2019 prendono il via giovedì 27 giugno: subito piatto ricco anche per la presenza della nostra nazionale, Turchia-Italia infatti è in programma alle ore 18:30 per il gruppo C dove si gioca anche Ungheria-Slovenia (ore 16:00). Brevemente possiamo presentare anche le altre sfide di questa giornata di esordio: per il gruppo A avremo Regno Unito-Lettonia (ore 17:30) e Ucraina-Spagna (ore 20:00), per il gruppo B Svezia-Montenegro (ore 12:00) e Francia-Repubblica Ceca (ore 14:30) mentre per il gruppo D le due partite di apertura saranno Russia-Belgio (ore 17:45) e Bielorussia-Serbia (ore 20:30). Come sappiamo si gioca in due diverse location, vale a dire Serbia e Lettonia: sono queste due nazioni a ospitare gli Europei di basket femminile 2019, ma questo vale solo fino ai playoff perchè dai quarti saremo solo a Belgrado. Nel frattempo possiamo accomodarci e stare a vedere quello che succederà a livello di risultati e classifica dei vari gironi nella giornata inaugurale.

Dunque per gli Europei di basket femminile 2019 c’è subito l’Italia: la nostra nazionale è chiamata a riscattare quella cocente eliminazione di due anni fa contro la Lettonia, quando la strada verso il titolo era già chiusa ma si sarebbe potuti arrivare ai Mondiali. Ricordiamo ancora quel fallo parecchio discusso fischiato a Cecilia Zandalasini; la sconfitta era arrivata per un solo punto e nel frattempo il gruppo azzurro è passato dalle mani di Andrea Capobianco a quelle di Marco Crespi. Il roster sostanzialmente è rimasto invariato; puntiamo ancora sulla Zandalasini, inserita nel miglior quintetto nell’ultima manifestazione, ma anche sull’esperienza di Giorgia Sottana e sulla gioventù e il talento di Elisa Penna e Olbis André, che potrebbero stupire agli Europei. La formula non consente troppi passi falsi, anche se ci darebbe modo di arrivare ai quarti anche con il terzo posto nel girone (dovendo però passare attraverso un eventuale playoff); la favorita naturalmente rimane la Spagna che difende il successo centrato nel 2017, nazionali come Francia, Belgio e Serbia danno la sensazione di potersi giocare il trofeo ma noi certamente non siamo tagliate fuori da questa logica, e allora non resta che aspettare per capire quale possa essere la nostra strada nella manifestazione, a cominciare da una partita di esordio che non sarà affatto semplice da affrontare.

GRUPPO A

ore 17:30 Regno Unito-Lettonia

ore 20:00 Ucraina-Spagna

GRUPPO B

ore 13:00 Svezia-Montenegro

ore 15:30 Francia-Repubblica Ceca

GRUPPO C

ore 16:00 Ungheria-Slovenia

ore 18:30 Turchia-Italia

GRUPPO D

ore 17:45 Russia-Belgio

ore 20:30 Bielorussia-Serbia



