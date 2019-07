Risultati Europei basket femminile 2019/ Diretta live score: ecco i quarti di finale

Giovedi 4 luglio si entra nel vivo del tabellone finale degli Europei di basket femminile 2019: oggi infatti andranno in scena i quarti di finale, dove però non vi sarà la nostra Italia. Le azzurre infatti come è noto solo martedi hanno lasciato il tabellone della manifestazione continentale, venendo sconfitte col risultato di 63-54 dalla Russia nel torneo di qualificazione ai quarti di finale: un vero peccato per le ragazze di coach Crespi che quindi hanno già fatto ritorno a casa. Archiviata l’esperienza azzurra però ora si fa sul serio e i risultati per gli Europei di basket femminile 2019 che otterremo oggi saranno preziosismi. In questa fase si procede ovviamente per eliminazione diretta: nessuna seconda chance verrà quindi offerta. La cavalcata verso la finale per la medaglia d’oro è quindi cominciata.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019: LE SFIDE DI OGGI

In attesa quindi del palla a due non ci resta che vedere quali sono i match per i risultati degli Europei di basket femminile 2019: ecco quindi il programma ufficiale per la giornata di oggi 4 luglio. Il primo quarto di finale per la manifestazione continentale è atteso già alle ore 12,30 italiane, dove a Belgrado si accenderà la sfida tra Ungheria e Gran Bretagna. Nello stesso palazzetto ma alle ore 15,00 si accenderà invece la supersfida tra Spagna e Russia, ovvero la nazionale campionessa in carica e la formazione che ha eliminato l’Italia nel torneo di qualificazione. Terzo appuntamento per i quarti di finale degli Europei di basket femminile 2019 sarà previsto alle ore 18,00 con la sfida tra Francia e Belgio: ciliegina sulla torta sarà inoltre l’ultimo incontro, previsto a Belgrado per le ore 20.30 tra Serbia e Svezia, dove le padrone di casa punteranno al grande trionfo.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019

Ore 12,30 Ungheria-Gran Bretagna

Ore 15,00 Spagna-Russia

Ore 18,00 Francia-Belgio

Ore 20,30 Serbia-Svezia



