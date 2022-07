Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score, 3^ giornata gruppo D

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: L’ITALIA VUOLE I QUARTI!

I risultati degli Europei donne 2022 che arriveranno lunedì 18 luglio ci diranno se le azzurre centreranno i quarti di finale: Italia Belgio si gioca alle ore 21:00, in contemporanea con Islanda Francia, e le due partite valgono per la terza e ultima giornata del gruppo D. La situazione è definita solo per quanto riguarda il primato nel girone: la Francia ha vinto entrambe le sue gare e dunque è già certa della qualificazione ai quarti così come del primo posto, essendo irraggiungibile per tutte le altre. Le quali invece sono in piena lotta: tutte le tre sfidanti infatti possono procedere nella competizione.

All’Italia la vittoria contro il Belgio potrebbe non bastare, il pareggio significherebbe eliminazione senza se e senza ma e così ovviamente anche la sconfitta: abbiamo insomma uno solo tra i tre risultati a disposizione, a differenza di Islanda e Belgio che invece potrebbero anche giocare con gli incastri del calendario e la differenza reti. Si prospetta un lunedì infuocato dunque per le azzurre, ma prima di scoprire come andranno le cose facciamo una rapida valutazione sui potenziali risultati degli Europei donne 2022 per la fine della fase a gironi.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Con i risultati degli Europei donne 2022, questa sera, scopriremo dunque l’ultima nazionale qualificata ai quarti. L’Italia potrebbe centrare il pass per la fase ad eliminazione diretta con 4 punti, ed è quello che speriamo: le azzurre devono battere il Belgio e sperare che l’Islanda non faccia altrettanto contro la Francia, corazzata del girone e tra le candidate al titolo ma che, già certa del primo posto in questo gruppo D, potrebbe logicamente presentarsi in campo con le seconde linee, essendo che i quarti sono impellenti.

A giocare contro di noi è il pesantissimo ko incassato contro le Bleus: la nostra differenza reti è -4 contro il -1 del Belgio e l’attuale 0 dell’Islanda, dunque pareggiando resteremmo comunque alle spalle dell’avversaria di questa sera. In caso di arrivo a pari punti tra noi, Belgio e Islanda, a quel punto conterebbero i gol segnati visto che nella classifica avulsa sarebbe tutto a 0: anche qui però sarebbe ovviamente tutto in parità, il Belgio ci resterebbe comunque davanti e saremmo eliminate. Il quadro è chiaro: l’Italia deve vincere e sperare, non sarà affatto semplice ma le possibilità di qualificarci ai quarti, nei risultati degli Europei donne 2022, dopo tutto ci sono…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: 3^ GIORNATA GRUPPO D

Ore 21:00 Islanda Francia

Ore 21:00 Italia Belgio

CLASSIFICA: Francia 6, Islanda 2, Belgio 1, Italia 1











