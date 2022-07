Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo A (lunedì 11 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: IN CAMPO L’INGHILTERRA

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, lunedì 11 luglio, segnano un primo momento di passaggio agli Europei di calcio femminile 2022, la rassegna continentale ospitata in Inghilterra che oggi proporrà la seconda giornata del gruppo A, il primo dei quattro gironi a tornare in campo per il suo secondo appuntamento. Si giocheranno naturalmente due partite fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come abbiamo imparato nei giorni scorsi: appuntamento alle ore 18.00 con Austria Irlanda del Nord presso il St Mary’s Stadium di Southampton e poi alle ore 21.00 con Inghilterra Norvegia, al Falmer Stadium di Brighton and Hove.

Dopo il debutto dell’Italia, nei risultati degli Europei donne 2022 oggi sono chiamate a confermarsi le padrone di casa dell’Inghilterra e la Norvegia, vincitrici delle rispettive partite nella prima giornata del gruppo A. Tuttavia stasera ci sarà proprio lo scontro al vertice: chi dovesse vincere di nuovo, sarebbe di fatto già ai quarti di finale; un pareggio potrebbe stare tutto sommato bene ad entrambe, perché inglesi e norvegesi rimarrebbero ancora prima e seconda; chi invece uscisse sconfitta si avvicinerebbe con animo più sofferto alla terza giornata, che per il gruppo A sarà venerdì 15.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che l’attenzione di tifosi e appassionati si concentrerà proprio su Inghilterra Norvegia, due tra le Nazionali più ambiziose di questi Europei non soltanto per la qualificazione al prossimo turno, dunque chi vincerà stasera lancerebbe un messaggio molto forte anche alle avversarie degli altri tre gironi verso la fase ad eliminazione diretta, che ci terrà compagnia a cominciare da mercoledì 20 luglio con il primo quarto di finale.

Situazione molto diversa in Austria Irlanda del Nord: qui chi perde è spacciato e francamente anche un pareggio rischierebbe di servire a poco, dunque la vittoria è praticamente un obbligo. I favori del pronostico sulla carta potrebbero andare all’Austria, che al debutto ha perso di misura contro l’Inghilterra mentre l’Irlanda del Nord è stata travolta dalla Norvegia in una partita che era praticamente già finita dopo mezz’ora, ma vedremo chi saprà rilanciare le proprie speranze a Southampton…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO A

Ore 18.00 Austria Irlanda del Nord

Ore 21.00 Inghilterra Norvegia

Classifica: Norvegia, Inghilterra 3; Austria, Irlanda del Nord 0.











