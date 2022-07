RISULTATI EUROPEI DONNE 2022/ Diretta gol: la storia e il presente, live score

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: NELLA STORIA

Facendo una rapida panoramica sulle quattro Nazionali che saranno protagoniste oggi dei risultati degli Europei donne 2022, dobbiamo dire che la classifica del gruppo A rispecchia la storia di queste squadre nella storia del calcio femminile. L’Inghilterra non ha mai vinto, ma è stabilmente ai vertici e adesso sogna: terza nel 2015 e quarta nel 2019 ai Mondiali; seconda nel 1984 e nel 2009 agli Europei. L’Austria, che non aveva mai partecipato a un grande torneo fino agli Europei 2017, ha chiuso però al terzo posto il torneo di cinque anni fa, segnale di un movimento femminile in crescita per il calcio austriaco.

La Norvegia è stata una grande potenza soprattutto negli anni Novanta: seconda ai Mondiali 1991, campionessa nel 1995 e semifinalista nel 1999, più il bronzo olimpico ad Atlanta 1996 e l’oro a Sydney 2000, mentre agli Europei i due titoli risalgono al 1987 e al 1993, ma in anni recenti fatica di più. L’Irlanda del Nord infine nella sua storia non ha mai partecipato a Mondiali e Olimpiadi e pure agli Europei è all’esordio assoluto e non andrà oltre i gironi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, venerdì 15 luglio, segnano una ulteriore evoluzione agli Europei di calcio femminile 2022, la rassegna continentale ospitata in Inghilterra oggi infatti proporrà la terza e ultima giornata del gruppo A, che sarà naturalmente il primo dei quattro gironi a completare il proprio cammino ed emettere tutti i suoi verdetti. Si giocheranno naturalmente due partite, essendo la terza giornata tra l’altro dobbiamo evidenziare che sarà attuata la contemporaneità: appuntamento quindi alle ore 21.00 italiane sia con Irlanda del Nord Inghilterra presso il St Mary’s Stadium di Southampton sia con Austria Norvegia, ospitata invece al Falmer Stadium di Brighton and Hove.

Nei risultati degli Europei donne 2022 oggi sono protagoniste le padrone di casa dell’Inghilterra, reduci dal clamoroso 8-0 con cui hanno “sepolto” la Norvegia nella scorsa giornata e a punteggio pieno al comando della classifica del gruppo A. A dire il vero, il derby britannico contro l’Irlanda del Nord avrà il sapore dell’amichevole o poco più: l’Inghilterra infatti è certa non solo della qualificazione per i quarti, bensì anche del primo posto nel girone, mentre l’Irlanda del Nord è già matematicamente ultima e di conseguenza senza alcuna speranza di andare avanti in questi Europei di calcio femminile 2022.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che l’attenzione di tifosi e appassionati si concentrerà quindi su Austria Norvegia, la partita tra le due squadre che in classifica sono appaiate a quota 3 punti e di conseguenza si giocano il secondo posto con relativa qualificazione per i quarti di finale. L’Austria ha il vantaggio della differenza reti e per questo motivo avrà due risultati su tre a disposizione, mentre la Norvegia dovrà necessariamente vincere per scavalcare le rivali e prendersi il secondo posto.

Per la Norvegia c’è poi naturalmente l’ulteriore difficoltà di dover superare psicologicamente la legnata della sconfitta per 8-0 contro l’Inghilterra, mentre l’Austria arriva dal successo contro l’Irlanda del Nord (battuta d’altronde anche dalle norvegesi) e soprattutto aveva perso di misura contro le inglesi, facendo una figura nettamente migliore anche nella partita persa. La carta darebbe quindi favorita l’Austria per i risultati degli Europei donne 2022, ma in una partita secca la Norvegia ha l’occasione per ribaltare tutto.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO A

Ore 21.00 Austria Norvegia

Ore 21.00 Irlanda del Nord Inghilterra

Classifica: Inghilterra 6; Austria, Norvegia 3; Irlanda del Nord 0.











