Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo C, domenica 17 luglio

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, domenica 17 luglio, segnano un momento importante per gli Europei di calcio femminile 2022, la rassegna continentale ospitata in Inghilterra oggi infatti proporrà la terza e ultima giornata del gruppo C, nel quale al momento i verdetti sono ancora tutti in bilico, anche se onestamente ci sono due squadre nettamente favorite per la qualificazione ai quarti di finale. Si giocheranno naturalmente due partite, essendo la terza giornata tra l’altro dobbiamo evidenziare che sarà attuata la contemporaneità: appuntamento quindi alle ore 18.00 italiane (oggi si gioca nel tardo pomeriggio) sia con Svezia Portogallo presso lo stadio Bramall Lane di Sheffield sia con Svizzera Olanda, ospitata invece al Leigh Sports Village di Leigh.

Nei risultati degli Europei donne 2022 oggi sono protagoniste in particolare Svezia ed Olanda, che sono appaiate al comando della classifica del gruppo C con 4 punti, mentre Svizzera e Portogallo hanno un punto a testa. Per la precisione, nella prima giornata sono arrivati due pareggi, poi nel secondo turno ecco il successo della Svezia per 2-1 contro la Svizzera e la vittoria per 3-2 dell’Olanda contro il Portogallo, che adesso rendono favorite svedesi ed olandesi per il passaggio del turno, come da previsioni di inizio torneo. Tutto però è ancora possibile e ciò rende particolarmente intrigante questo girone degli Europei di calcio femminile 2022.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che l’attenzione di tifosi e appassionati si concentrerà quindi su Svezia Portogallo e Svizzera Olanda: tutto è ancora possibile in teoria, compreso un clamoroso arrivo di quattro squadre tutte a pari merito a quota 4 punti che innescherebbe una sofisticata classifica avulsa, tuttavia è logico che Svezia e Olanda abbiano un importante margine di vantaggio, con un pareggio sarebbero al sicuro ma naturalmente puntano alla vittoria, perché un altro obiettivo è quello di arrivare prime nel girone per evitare la Francia, già certa di avere vinto il gruppo D che incroceranno ai quarti.

Onore comunque anche a Svizzera e Portogallo, teorici anelli deboli del gruppo C, che però hanno perso solamente di misura nella scorsa giornata nel primo incrocio con le big, dopo avere pareggiato fra loro alla prima giornata. Certo, adesso sono di fronte a un bivio difficile: o vincono per avere ancora possibilità di qualificarsi, oppure saranno eliminate. Un primo obiettivo tuttavia lo hanno già raggiunto: i risultati degli Europei donne 2022 sono in bilico fino alla terza e ultima giornata in questo girone.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO C

Ore 18.00 Svezia Portogallo

Ore 18.00 Svizzera Olanda

Classifica: Olanda, Svezia 4; Portogallo, Svizzera 1.











