Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo D (domenica 10 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: OGGI TOCCA ALL’ITALIA!

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, domenica 10 luglio, ci interessano molto da vicino perché finalmente siamo arrivati alla prima giornata anche per il gruppo D, ultimo girone degli Europei di calcio femminile 2022 che deve ancora fare il suo debutto nella rassegna continentale ospitata in Inghilterra e che comprende pure le Azzurre di Milena Bertolini. Si giocheranno naturalmente due partite fra il tardo pomeriggio e la prima serata: appuntamento alle ore 18.00 con Belgio Islanda presso l’Academy Stadium di Manchester e poi alle ore 21.00 con Italia Francia, allo stadio New York di Rotherham.

Noi naturalmente aspettiamo con ansia il debutto dell’Italia, che vedremo in azione per la prima volta stasera contro la Francia e naturalmente spiccherà nei risultati degli Europei donne 2022, anche perché dobbiamo dire che sarà la partita tecnicamente più significativa frase due in programma oggi, ma altrettanto naturalmente tutto dovrà essere seguito con la massima attenzione oggi agli Europei di calcio femminile, perché anche il risultato dell’altra partita potrebbe essere importante per il cammino dell’Italia.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che l’Italia cerca conferme agli ottimi riscontri dei Mondiali 2019, che avevano acceso la passione per il calcio femminile. Va pure ricordato che già negli anni Novanta le Azzurre avevano ottenuto eccellenti risultati, su tutte ben due finali europee, ma poi era arrivato un lungo periodo difficile e adesso’è una rinascita che fa ben sperare, anche perché accompagnata da una attenzione mediatica che francamente è senza precedenti.

La partita di spicco è fatalmente quella di prima serata oggi per i risultati degli Europei donne 2022, la Francia infatti negli ultimi anni ha sempre raccolto risultati molto buoni anche se a sua volta cerca l’acuto vincente che non ha ancora mai trovato nella sua storia calcistica al femminile. Per il momento tuttavia si deve puntare all’obiettivo della qualificazione per i quarti di finale, che sarà riservato alle prime due in classifica di ogni gruppo. Tre punti nella partita più “difficile” sarebbero una fantastica base di partenza…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO D

Ore 18.00 Belgio Islanda

Ore 21.00 Italia Francia











