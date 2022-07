Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo D, giovedì 14 luglio

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: ITALIA IN CAMPO PER IL RISCATTO!

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, giovedì 14 luglio, vivranno un appuntamento fondamentale per le Azzurre agli Europei di calcio femminile 2022, la rassegna continentale ospitata in Inghilterra che oggi proporrà la seconda giornata del gruppo D, che è appunto quello dell’Italia. Si giocheranno naturalmente due partite fra il tardo pomeriggio e la prima serata, come abbiamo imparato nei giorni scorsi: appuntamento alle ore 18.00 con Italia Islanda presso l’Academy Stadium di Manchester e poi alle ore 21.00 con Francia Belgio, che si giocherà al New York Stadium di Rotherham.

Dopo il debutto, l’Italia si lecca le ferite perché per le Azzurre del c.t. Milena Bertolini i risultati degli Europei donne 2022 si sono aperti con la pesante sconfitta di domenica sera per 5-1 contro la Francia, ancora più pesante perché i cinque gol al passivo sono maturati tutti nel secondo tempo. Nulla è ancora compromesso, perché sapevamo che la Francia era la rivale più tosta nel gruppo D, mentre Islanda e Belgio possono essere alla nostra portata, però naturalmente fra oggi e lunedì prossimo non saranno più ammessi errori se l’Italia vorrà ambire alla qualificazione per i quarti di finale agli Europei di calcio femminile 2022.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che l’attenzione di tifosi e appassionati azzurri si concentrerà proprio su Italia Islanda, la partita che ci dirà se le speranze azzurre possono essere ancora concrete oppure se questo Europeo rischierà di terminare con un doloroso flop – l’eliminazione sarebbe già certa in caso di sconfitta. Serve una risposta anche mentale: l’Islanda è ampiamente alla nostra portata, guai a farsi condizionare dalla lezione subita contro la Francia.

Sarà poi in ogni caso doveroso seguire con grande attenzione anche Francia Belgio: a questo punto, in ottica azzurra si deve “tifare” per la Francia, che sconfigga come da pronostico il Belgio per lasciare viva la lotta per il secondo posto, considerato anche il pareggio tra le belghe e l’Islanda al debutto. Abbiamo già accennato allo scenario peggiore, ma naturalmente ci sono ipotesi molto più positive: stasera l’Italia potrebbe essere seconda da sola e decisamente più vicina al passaggio ai quarti di finale, obiettivo minimo della nostra spedizione inglese a Euro 2022.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO D

Ore 18.00 Italia Islanda

Ore 21.00 Francia Belgio

Classifica: Francia 3; Islanda, Belgio 1; Italia 0.











