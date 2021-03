Risultati Europei U21, classifiche/ Diretta gol live score: Italia ancora protagonista

RISULTATI EUROPEI U21: AL VIA IL SECONDO TURNO

Si apre il secondo turno per i risultati degli Europei U21 2021: con oggi, sabato 27 marzo 2021 saremo di nuovo in campo per gli incontri della fase a gironi della massima rassegna continentale e davvero non vediamo l’ora di dare di nuovo spazio ai nostri beniamini. Dopo i primi verdetti ottenuti nelle giornate del 24 e 25 marzo 2021 per il primo turno di questa fase a gironi, ecco che con oggi verranno messi in palio altri tre punti che potrebbero rivelarsi più che mai pesanti per le sorti di molte nazionali, in primis per l’Italia del Ct Nicolato, oggi protagonista assoluta. Ricordato infatti che questa fase a gruppi del torneo si chiuderà solo il prossimo 30-31 marzo con il terzo e ultimo turno, capiamo bene che vincere già oggi potrebbe risultare decisivo per scalare la vetta alle classifiche dei gironi e dunque aver le miglior chance di strappare i pass che valgono i quarti di finale della competizione (messi in calendario però solo il prossimo 31 maggio). Non perdiamo altro tempo allora e andiamo subito a vedere quali saranno le sfide che ci faranno compagnia già oggi.

RISULTATI EUROPEI U21: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Calendario alla mano, vediamo che anche per questo sabato dedicato ai risultati degli Europei U21, saranno ben 4 sfide a farci compagnia, nel secondo turno per i gironi A e B. Primo fischio d’inizio della serata sarà dunque alle ore 18.00 quando per il gruppo A a Budapest si accenderà la sfida tra Ungheria e Romania: alla medesima ora ma per il gruppo B sarà la volta di Slovenia-Repubblica Ceca, dove la formazione di Acimovic vorrà riscattare il pesante 3-0 subito solo pochi giorni fa dalla Spagna e rilanciarsi dunque nella graduatoria del gruppo. Proseguendo vediamo che per il girone A alle ore 21.00 sarà fischio d’inizio allo Sostoi Stadium tra Germania e Olanda U21, sfida tra le più attese, se ricordiamo che la squadra tedesca è vice campionessa in carica nella manifestazione. Il vero big match di questa sera, sarà quello del girone B, tra Italia e Spagna U21, previsto alle ore 21.00 presso lo Stadion Ljudski di Maribor: qui gli azzurrini, di ritorno dal deludente pareggio con cechi dello scorso mercoledì, tenteranno l’impresa contro i campioni in carica degli Europei U21. Ci attendiamo gran scintille in campo.

RISULTATI EUROPEI U21 – SECONDO TURNO

GIRONE A

Ore 18.00 Ungheria-Romania

Ore 21.00 Germania-Olanda

CLASSIFICA: Germania 3, Olanda 1, Romania 1, Ungheria 0

GIRONE B

Ore 18.00 Slovenia-Repubblica Ceca

Ore 21.00 Spagna-Italia

CLASSIFICA: Spagna 3, Italia 1, Repubblica Ceca 1, Slovenia 0

