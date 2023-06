RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Grande bagarre nel girone A, diretta gol live score (27 giugno)

RISULTATI EUROPEI U21 2023: IL GRUPPO A

Abbiamo già visto che per i risultati degli Europei U21 2023 il gruppo A è il più interessante: nessuna delle quattro nazionali coinvolte è ancora qualificata ai quarti, nessuna è aritmeticamente eliminata. Chi parte in vantaggio è la Georgia: la qualificazione ai quarti dell’esordiente sarà certa con un pareggio (e sarebbe anche primo posto se il Belgio dovesse battere il Portogallo con meno di tre gol di scarto), con la sconfitta invece la Georgia dovrebbe sperare nella vittoria del Portogallo – avrebbe il vantaggio della sfida diretta – o comunque che il Belgio non si imponga sui lusitani, perché a quel punto sarebbe terzo posto.

Allo stesso modo, o se vogliamo al contrario, la qualificazione del Portogallo ai quarti degli Europei U21 2023 è appesa a un filo: alla finalista di due anni fa serve per forza di cose una vittoria, ma i tre punti non basterebbero se l’Olanda dovesse fare bottino pieno contro la Georgia, la quale sarebbe davanti avendo vinto il match di esordio. Dunque, il Portogallo deve anche sperare che l’Olanda non vinca: vada come vada, la nazionale lusitana non può arrivare al primo posto nella classifica del gruppo A ma ha ancora tutte le carte in regola per fare strada sino alla finale degli Europei U21 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

PRIME DECISIONI!

I risultati degli Europei U21 2023 ci accompagnano verso l’ultima giornata della fase a gironi: martedì 27 giugno, dopo il tradizionale giorno di sosta tra un turno e l’altro, avremo il completamento dei gruppi A e B con gli organizzatori del torneo che ovviamente hanno stabilito la contemporaneità tra le partite dello stesso raggruppamento. Dunque attenzione, perché cambiano leggermente gli orari: alle ore 18:00 si giocano Olanda Georgia e Portogallo Belgio per il gruppo A a Tbilisi, alle ore 20:45 saremo a Bucarest per il gruppo B con Croazia Romania e Spagna Ucraina.

Diciamo subito che una di queste quattro gare è ininfluente: Croazia e Romania sono già eliminate e giocheranno soltanto per provare ad abbandonare gli Europei U21 2023 con una vittoria. Nello stesso girone invece Spagna e Ucraina, ovviamente, sono già certe della qualificazione ai quarti ma adesso si contendono il primo posto in classifica, la Roja per differenza reti può permettersi il pareggio e naturalmente chi vince sarà leader del gruppo. Nell’altro girone la situazione è leggermente più complicata, ma ora nel dettaglio analizziamo i risultati degli Europei U21 2023 per questo martedì.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Detto del gruppo B, i cui calcoli sono assolutamente semplici, i risultati degli Europei U21 2023 ci presentano un gruppo A tutto da scrivere. Al momento la sorprendente Georgia comanda in classifica, ma potrebbe ancora essere eliminata: sarebbe così qualora dovesse perdere contro l’Olanda, e in contemporanea il Belgio si prendesse il successo contro il Portogallo. I lusitani, finalisti della passata edizione degli Europei U21, al momento sono una grande delusione; anche loro hanno la possibilità di volare alla fase successiva, ma innanzitutto hanno un solo risultato a disposizione e poi devono sperare in un altro incastro favorevole.

Questo, nei risultati degli Europei U21 2023, è il classico raggruppamento la cui classifica può cambiare anche con un singolo gol; in passato abbiamo già vissuto scenari simili e quindi attenzione, anche perché la classifica del girone sarà determinante per formare i due accoppiamenti nei quarti di finale. Dall’altra parte, come già detto, nessun problema per la Spagna che adesso vuole prendersi il primo posto in classifica, continuando così a confermare il suo status di favorita. Tra poco si giocherà, e staremo a vedere come andranno le cose sui campi…

RISULTATI EUROPEI U21 2023: 3^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:00 Olanda Georgia

Ore 18:00 Portogallo Belgio

CLASSIFICA: Georgia 4, Belgio 2, Olanda 2, Portogallo 1

GRUPPO B

Ore 20:45 Croazia Romania

Ore 20:45 Spagna Ucraina

CLASSIFICA: Spagna 6, Ucraina 6, Croazia 0, Romania 0











