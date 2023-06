RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Inghilterra già ai quarti! Diretta gol live score (oggi 28 giugno)

RISULTATI EUROPEI U21 2023: L’ALTRO GIRONE

Finora abbiamo giustamente concentrato la nostra attenzione sul gruppo dell’Italia, adesso allora parliamo anche del girone C per presentare al meglio i risultati Europei U21 2023. Naturalmente la base di partenza sono i risultati delle precedenti due giornate, che hanno già determinato un verdetto significativo: l’Inghilterra è matematicamente qualificata per i quarti di finale e anche certa del primo posto, avendo vinto per 2-0 contro la Repubblica Ceca, che è seconda a quota 3 punti dopo il successo di domenica contro la Germania.

I cechi quindi devono difendere il fondamentale secondo posto dall’ultimo assalto di Israele e Germania, che hanno invece un punto a testa grazie al pareggio per 1-1 nella prima giornata. Oggi ci attendono Inghilterra Germania e Israele Repubblica Ceca, con un pareggio i cechi sarebbero promossi, perché potrebbe raggiungerli solo la Germania che però resterebbe dietro per lo scontro diretto. Tutto cambierebbe in caso di vittoria di Israele, con speranze a quel punto pure per la Germania, ma naturalmente solo vincendo contro l’Inghilterra – a quel punto scatterebbe la classifica avulsa fra le due a quota 4 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI DECIDE L’APPRODO AI QUARTI DI FINALE!

I risultati Europei U21 2023 ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 28 giugno, perché nelle prossime ore ci attendono le partite della terza e ultima giornata della fase a gruppi anche per i gironi C e D, mentre naturalmente i giorni A e B sono già arrivati ieri a conclusione. È il momento dei primi verdetti, stasera anche l’Italia Under 21 saprà se il suo cammino agli Europei Under 21 2023 proseguirà oppure se sarà tristemente eliminata, dopo l’amara sconfitta contro la Francia condizionata da troppi episodi arbitrali tutti avversi agli Azzurrini e poi dalla vittoria contro la Svizzera, al termine di una partita a lungo dominata, ma poi vinta col brivido.

In ogni caso, adesso andiamo subito a presentare il programma delle partite di oggi per i risultati Europei U21 2023: il girone C è ospitato in Georgia e vedrà i suoi incontri in programma entrambi alle ore 18.00 italiane, cioè Inghilterra Germania a Batumi e Israele Repubblica Ceca a Kutalsi; il girone D invece è ospitato per intero nella città rumena di Cluj-Napoca (anche se in due stadi distinti) e alle ore 20.45 di casa nostra – considerando naturalmente la contemporaneità delle partite di un girone nell’ultima giornata – avremo Italia Norvegia e Svizzera Francia.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: IL GIRONE DEGLI AZZURRINI

Parlando dei risultati Europei U21 2023 dobbiamo allora concentrare la nostra attenzione soprattutto sul girone D, che è quello dell’Italia Under 21. Abbiamo già parlato della grande amarezza di giovedì scorso, quando la sconfitta contro la Francia è stata dovuta in gran parte anche agli errori arbitrali, tutti a danno degli Azzurrini, che però sono riusciti poi a vincere contro la Svizzera raddrizzando la situazione con una prestazione ottima almeno nel primo tempo, anche se nella ripresa non sono mancati i brividi.

In ogni caso adesso la situazione è decisamente migliore, abbiamo in mano il nostro destino e nell’ultima giornata affrontiamo la Norvegia che è ancora ferma a quota zero punti, naturalmente sarà fondamentale la vittoria per approfittare anche dello scontro fra Svizzera e Francia. Ricordiamo che in questi Europei U21 2023 organizzati in Romania e Georgia ci sono in palio anche i posti per le Olimpiadi di Parigi 2024, la posta in palio quindi è molto alta e sarebbe un delitto uscire di scena così presto, soprattutto dopo la beffa al debutto.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: TERZA GIORNATA

GIRONE C

Ore 18.00 Inghilterra Germania

Ore 18.00 Israele Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Inghilterra 6; Repubblica Ceca 3, Germania, Israele 1.

GIRONE D

Ore 20.45 Italia Norvegia

Ore 20.45 Svizzera Francia

CLASSIFICA: Francia 6, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0.











