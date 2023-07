RISULTATI EUROPEI U21 2023/ Diretta gol: focus sulle due sorprese, live score (oggi sabato 1 luglio)

RISULTATI EUROPEI U21 2023: LE SORPRESE

Come abbiamo già detto, Georgia Israele rappresenta sicuramente il quarto a sorpresa nei risultati degli Europei U21 2023. La nazionale georgiana, all’esordio assoluto nella competizione e solo in quanto Paese ospitante, ha saputo condurre un girone A impeccabile: clamorosa la vittoria sul Portogallo vice campione in carica all’esordio, poi un bel pareggio contro il Belgio (rimontando due gol) per andare a chiudere con un altro pari contro l’Olanda, che ha eliminato gli orange e consentito alla Georgia di restare a Tbilisi invece che doversi spostare a Kutaisi, ma soprattutto ha appunto regalato a questa nazionale un risultato storico e assolutamente impronosticabile alla vigilia degli Europei Under 21 2023.

Ancora meglio ha fatto Israele, almeno in proporzione: inserita in un girone di ferro con Inghilterra, Germania e Repubblica Ceca, questa nazionale ha pareggiato contro i campioni in carica e poi perso contro i tre leoni, ma nella partita decisiva per la qualificazione ai quarti ha vinto nel finale contro i cechi e, anche grazie al successo inglese sulla Germania, ha potuto procedere verso il tabellone ad eliminazione diretta. Ora, sarà davvero interessante e curioso scoprire quale di queste due nazionali arriverà in semifinale: vada come vada, nei risultati degli Europei U21 2023 sarà un traguardo storico per una delle due, che poi dovrebbe affrontare la vincente di Inghilterra Portogallo. Staremo a vedere come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

I PRIMI DUE QUARTI!

I risultati degli Europei U21 2023 tornano a farci compagnia sabato 1 luglio: è questo infatti il giorno in cui prendono il via i quarti di finale. Le due partite di oggi sono Georgia Israele, alle ore 18:00 a Tbilisi, e Spagna Svizzera che va in scena alle ore 21:00 a Bucarest. C’è grande rammarico per l’assenza dell’Italia: purtroppo gli azzurrini hanno perso contro la Norvegia e hanno così mancato la qualificazione ai quarti, ma anche il pass per le Olimpiadi che per la quarta edizione consecutiva la nostra nazionale non è riuscita a conquistare.

Questo ovviamente non significa che i risultati degli Europei U21 2023 non portino interesse ed emozioni: le sorprese non sono certamente mancate e ora è davvero tutto possibile, soprattutto nella sfida che si gioca a Tbilisi perché una grande insospettabile riuscirà comunque ad arrivare in semifinale, giocandosi poi tutte le sue carte. Aspettando di essere in campo questa sera, proviamo ad analizzare ancor più concretamente il sabato dedicato ai risultati degli Europei U21 2023 facendo luce sui temi principali di queste partite.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla prima giornata della fase ad eliminazione diretta per i risultati degli Europei U21 2023. Francamente non ci aspettavamo di trovare Georgia e Israele a questo punto della competizione, ma i padroni di casa sono stati bravissimi a battere il Portogallo all’esordio e poi terminare il girone da imbattuti e al primo posto, riuscendo anche a restare nella capitale del loro Paese dove potranno godere della spinta del pubblico, che a questo punto ovviamente crede in una storica semifinale e in un colpo che sarebbe enorme.

Dall’altra parte era quasi scontata la presenza della Spagna come prima del gruppo B, mentre la rivelazione è certamente la Svizzera: qui come detto non può che aumentare il rammarico per l’Italia che, sconfitta ingiustamente all’esordio contro la Francia, non ha poi saputo concretizzare le occasioni avute e ancora una volta ha dovuto abbandonare gli Europei Under 21 in anticipo, una grossa delusione per una nazionale che speravamo potesse arrivare in fondo. Adesso, si tratta di giocare per scoprire come andranno le cose…

RISULTATI EUROPEI U21 2023: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Georgia Israele

Ore 21:00 Spagna Svizzera











