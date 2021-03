Video/ Repubblica Ceca Italia U21 (1-1): highlights e gol. Solo pari dal debutto

VIDEO REPUBBLICA CECA-ITALIA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadion Z’dezele di Celje le squadre di Repubblica Ceca ed Italia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i ragazzi allenati dal tecnico Nicolato a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affaccandosi in avanti e rendendosi pericolosi già al 3′ tramite una conclusione a giro di Scamacca, finita di poco alta sopra la traversa della porta avversaria. I Piccoli Leoni guidati da mister Krejci restano compatti e lentamente guadagnano terreno prezioso per proporsi in zona offensiva come quando Carnesecchi evita il peggio sul tentativo da distanza ravvicinata di Lingr al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i Cechi ci provano al 13′ di nuovo con Lingr, quando il suo tiro è stato respinto coi pugni da Carnesecchi rimediando al pallone perso in malo modo da Tonali. Gli azzurrini si rivedono invece al 16′ con Scamacca, la cui conclusione è stata respinta dall’estremo difensore avversario, oltre a sparare poi largo al 23′. L’Italia rischia qualcosa quando il solito Carnesecchi interviene sull’incertezza di Gabbia impedendo l’intervento di Lingr al 20′ ed il colpo di testa di Sadilek non inquadra il bersaglio al 29′. Ci pensa quindi Scamacca a portare in vantaggio i suoi verso il 31′ grazie alla rete messa a segno su assist filtrante di Cutrone. Nel finale di frazione la Repubblica Ceca fatica a reagire in maniera corretta e l’Italia approfitta invece della situazione favorevole per andare a caccia del raddoppio quando la conclusione di Cutrone è stata parata provvidenzialmente in calcio d’angolo al 39′.

Nel secondo tempo le cose sembrano subito complicarsi ulteriormente per i Cechi, costretti a rimpiazzare prematuramente Holik con Granecny a causa di un infortunio già al 49′. La partita tarda a decollare nella ripresa ma è Maggiore a suonare la carica sparando largo al 51′ così come dall’altro lato è Sadilek a mancare il bersaglio al 53′. Gli Italiani appaiono leggermente affaticati di minuto in minuto ma è comunque Scamacca a fallire l’ennesima chance calciando a lato al 60′. I Piccoli Leoni si vedono negare l’eventuale pareggio quando il subentrato Granecny insacca la sfera venendo però pescato in fuorigioco dall’assistente dell’arbitro al 70′ e, dopo il tiro impreciso di Zappa del 72′, è Maggiore a ripristinare l’equilibrio con una sfortunata autorete di testa sulla punizione battuta da Karabec al 75′. La reazione degli azzurrini si concretizza nell’opportunità di Gabbia vanificata dalla parata di Jedlicka al 77′. Nell’ultima parte dell’incontro brutto colpo poi per il ct Nicolato che perde sia Tonali che Marchizza, espulsi all’84’ con un rosso diretto e nel recupero al 94′ per una doppia ammonizione, per il prossimo match di sabato contro la Spagna. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese D. Higler, oltre ad aver espulso Tonali tra gli italiani all’84’ con rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Vitik, Bucha e Janosek da un lato, Zappa, Marchizza, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Del Prato dall’altro. Il punto conquistato permette sia alla Repubblica Ceca che all’Italia di salire a quota 1 nel girone B degli Europei Under 21.

IL TABELLINO

Repubblica Ceca-Italia 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 31′ Scamacca(I); 75′ AUTO Maggiore(I). Assist: 31′ Cutrone(I); 75′ Karabec(R).

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2) – Jedlicka; Vitik, Chalus, L. Krejci; Holik(49′ Granecny), Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec(78′ Drchal); Lingr, Sasinka(89′ Janosek). Allenatore: Karel Krejci.

ITALIA U21 (3-5-2) – Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa(73′ Bellanova), Frattesi(66′ Rovella), Tonali, Maggiore(89′ Pobega), M. Sala; Scamacca, Cutrone(73′ Raspadori). Allenatore: Paolo Nicolato.

Arbitro: D. Higler (Olanda).

Ammoniti: 54′ Vitik(R); 64′ Zappa(I); 74′, 90’+4′ Marchizza(I); 80′ Bucha(R); 90’+ Del Prato(I); 90’+2′ Janosek(R). Espulsi: 84′ Tonali(I); 90’+4′ Marchizza(I).

