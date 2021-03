Video/ Slovenia Spagna U21 (0-3): highlights e gol. Miranda firma il tris all’89’

VIDEO SLOVENIA-SPAGNA (0-3): LA SINTESI

Al Ljudski vrt di Maribor la Spagna U21 supera la Slovenia U21 con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono le Furie Rosse allenate dal ct De La Fuente a tentare di prendere subito in mano le redini del match con lo spunto di Javi Puado deviato in calcio d’angolo già al 3′. Il gioco risulta abbastanza spezzettato dai diversi interventi irregolari ravvisati dall’arbitro anche se i padroni di casa del torneo cercano di guadagnare campo per avanzare in zona offensiva con scarsa precisione nell’effettuare l’ultimo passaggio. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti insistono fallendo una buona occasione per spezzare l’equilibrio verso il 18′ quando la conclusione di Abel Ruiz è stata parata dall’estremo difensore Vekic. Meno efficace poi il tiro di Miranda al 23′ ed il suo compagno Villar si lamenta per un presunto fallo subito in area di rigore avversaria al 38′. Nel finale è invece Celar a mettere i brividi alla retroguardia spagnola che ne ferma un tiro insidioso sulla linea al 39′. Nel recupero al 45’+1′ si rinnova il duello tra Miranda e Vekic, sollecitato alla parata così da evitare la beffa.

Nel secondo tempo sono gli spagnoli ad iniziare alla grande la ripresa riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Javi Puado, pericoloso anche nel primo tempo, su assist del milanista Brahim Diaz al 53′. Ci pensa poi il suo compagno Villar a siglare il gol dell’immediato raddoppio già al 54′, in questo caso con l’aiuto di Cucurella. Lo stesso Diaz si vede intercettare un tiro insidioso sul più bello al 63′. Nell’ultima parte dell’incontro è lo scatenato Miranda a chiudere i conti in maniera definitiva con il tris su suggerimento di Garcia all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro francese F. Letexier ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Rogelj, Cerin, Petrovic e Prelec solamente tra gli sloveni. I tre punti conquistati permettono alla Spagna di salire a quota 3 nella classifica del girone B dell’Europeo Under 21 mentre la Slovenia non si muove, rimanendo ferma con zero punti.

IL TABELLINO

Slovenia-Spagna 0 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Puado(Spa); 54′ Villar(Spa); 89′ Miranda(Spa). Assist: 53′ Diaz(Spa); 54′ Cucurella(Spa); 89′ Garcia(Spa).

SLOVENIA U21 (4-2-3-1) – Vekic; Zinic, Zaletel, Brekalo, Kolmanic; Petrovic, Gnezda Cerin; Rogelj(88′ Svetlin), Elsnik(72′ Prelec), Matko; Celar(59′ Medved). Allenatore: Milenko Acimovic.

SPAGNA U21 (4-2-3-1) – A. Fernandez; Pipa, Guillamon, J. Cuenca, Miranda; Zubimendi(58′ Moncayola), Villar; Brahim Diaz(83′ Beltran), Puado(69′ Pino), Cucurella(58′ Garcia); Abel Ruiz(83′ Gomez). Allenatore: Luis De La Fuente.

Arbitro: F. Letexier (Francia).

Ammoniti: 22′ Rogelj(Slo); 25′ Cerin(Slo); 27′ Petrovic(Slo); 81′ Prelec(Slo).

