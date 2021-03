Risultati Europei U21, classifiche/ Diretta gol live score: si chiude il 1^ turno

RISULTATI EUROPEI U21: OGGI I GIRONI C E D

Spazio ancora ai risultati degli Europei Under 21, in programma in questi giorni in Slovenia e Ungheria. Dopo una prima giornata della fase a gironi che ha visto protagonisti anche gli azzurrini di Paolo Nicolato, ecco che il primo turno per questa prima fase preliminare si completerà oggi, giovedi 25 marzo 2021, con le restanti partite dei gironi C e D della manifestazione. La cui formula, come abbiamo giù visto, è stata davvero rinnovata: ricordato della divisione a metà del torneo (fase a girone in questa sosta per le nazionali di fine marzo, mentre tabellone a eliminazione diretta, con quarti, semifinali e finale previsto a maggio), segnaliamo pure che quest’anno sono 16 le squadre iscritte (14 qualificate + le nazionali di Slovenia e Ungheria, paesi ospitanti), divisi in due gruppi da 4. E per la precisione proprio oggi assisteremo alle prime sfide per i gruppi C e D: davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per completare il quadro del primo turno.

RISULTATI EUROPEI U21: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Andiamo dunque subito a vedere, per il quadro dei risultati degli Europei U21 2021, quali sono gli incontri in programma in questo giovedi 25 marzo, tenuto conto che saranno appena 4 le sfide messe in programma per completare il day-1 della fase a gironi. Calendario alla mano ricordiamo allora che oggi il primo fischio d’inizio sarà nel primo pomeriggio: per il girone D alle ore 15.00 a Koper sarà fischio d’inizio per la sfida tra Inghilterra e Svizzera U21, con la formazione della Tre leoni guidata dal volto noto di Callum Hudson Odoi, star del Chelsea. Di fila, per il gruppo C andrà in scena alle ore 18.00 la partita tra Russia e Islanda U21, mentre solo alle ore 21.00 a Szombathely sarà la volta di Francia-Danimarca U21, con i galletti impazienti di migliorarsi dopo appena la final four toccata nell’ultima edizione della manifestazione, nel 2019. A chiusura della giornata, per il girone D sarà poi fischio d’inizio alle ore 21, sempre a Koper della sfida tra Portogallo e Croazia Under 21.

RISULTATI EUROPEI U21

GIRONE C

Ore 18,00 Russia-Islanda

Ore 21.00 Francia-Danimarca

Classifica: Danimarca, Francia, Islanda, Russia

GIRONE D

Ore 15.00 Inghilterra-Svizzera

Ore 21.00 Portogallo-Croazia

Classifica: Croazia, Inghilterra, Portogallo, Svizzera

