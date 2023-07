RISULTATI EUROPEI U21 2023/ L’albo d’oro del torneo, diretta gol live score (oggi, domenica 2 luglio)

RISULTATI EUROPEI U21: NELL’ALBO D’ORO

Mentre siamo in attesa delle partite che ci daranno i risultati Europei U21 per gli ultimi due quarti di finale, osserviamo che fra le quattro squadre attese in campo oggi la tradizione migliore è senza ombra di dubbio quella dell’Inghilterra, unica Nazione a vantare due titoli Under 21 in bacheca. Il problema tuttavia è che sono trionfi ormai datati, risalenti infatti alle edizioni del 1982 e del 1984, mentre da quel momento in poi i giovani inglesi sono arrivati solamente un’altra volta in finale agli Europei Under 21 e l’hanno persa contro la Germania nel 2009.

La Francia invece ha un titolo in bacheca, meno del previsto per un calcio sempre ricco di talenti come quello transalpino: la vittoria risale al 1988, quindi anche questa è ormai molto datata, poi abbiamo una sola finale persa dai francesi nel 2002 contro la Repubblica Ceca e c’era stato un terzo posto nel 1996, ma come si può notare sono tutti ricordi abbastanza datati ormai, sia per l’Inghilterra sia per quanto riguarda la Francia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA E FRANCIA IN CAMPO!

I risultati Europei U21 saranno protagonisti anche oggi, domenica 2 luglio 2023, perché nelle prossime ore ci attendono le ultime due partite dei quarti di finale della competizione che purtroppo non vede più in corsa l’Italia, eliminata già al termine della fase a gironi a causa della sconfitta contro la Norvegia. La posta in palio è molto alta, perché oltre all’ingresso nella semifinale di questi Europei Under 21 c’è anche la qualificazione al torneo maschile di calcio delle Olimpiadi Parigi 2024.

Andiamo allora a scoprire innanzitutto il programma delle partite che ci attendono oggi per i risultati Europei U21. Alle ore 18.00 italiane, 20.00 locali della Georgia, ecco presso il Ramaz Shengelia Stadium di Kutaisi un big-match di grande fascino come sicuramente sarà Inghilterra Portogallo, mentre alle ore 21.00 italiane (22.00 locali in Romania) ci attende Francia Ucraina presso lo stadio Cluj Arena di Cluj-Napoca, dal momento che si alternano le partite nelle due Nazioni ospitanti del torneo.

RISULTATI EUROPEI U21: LA QUALIFICAZIONE OLIMPICA

Parlando dei risultati Europei U21, possiamo adesso fare il punto sulla qualificazione per le Olimpiadi Parigi 2024. All’Europa spettano quattro posti per il torneo di calcio maschile, dei quali uno sarà in ogni caso per la Francia, in qualità di Paese organizzatore dei Giochi. A complicare ulteriormente il quadro c’è tuttavia la presenza dell’Inghilterra, che non può partecipare alle Olimpiadi in quanto vi è un unico Comitato olimpico per l’intero Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Di conseguenza, i tre posti in palio andranno alle migliori tre escluse Francia (già promossa) e Inghilterra (esclusa).

Oggi dunque avremo un quadro molto più chiaro della situazione, proprio perché giocano Francia e Inghilterra: se dovesse passare solo una delle due, i tre posti andranno alle altre tre semifinaliste e i giochi (letteralmente) saranno fatti; se invece avanzassero entrambe, si renderà necessario uno spareggio per il quinto posto fra le due migliori eliminate ai quarti di finale; di contro, se entrambe venissero eliminate questa sera, entrare in semifinale non sarebbe ancora sufficiente e in quel caso sarà disputata la finale terzo posto, con la vincente che si qualificherà insieme alle due finaliste.

RISULTATI EUROPEI U21: QUARTI DI FINALE

Ore 18.00 Inghilterra Portogallo

Ore 21.00 Francia Ucraina











