Con oggi domenica 14 luglio 2019 prendono il via ufficiale gli Europei Under 19, di cui oggi quindi attenderemo i primi risultati: i riflettori si accendono quindi in Armenia, paese ospitante, per i primi incontri del torneo di categoria che pure vede la nostra Italia tra i suoi protagonisti principali. Non scordiamo infatti che la selezione azzurra, che pure farà il suo esordio proprio oggi a Yerevan sotto la guida del ct Carmine Nunziata, è pure vice campione in carica, essendo stata sconfitta dal Portogallo in finale in Finlandia nel 2018. Naturale quindi che vi sia grande attesa intorno ai match dei nostri beniamini, che hanno messo nel mirino di certo la riconferma in finale se non direttamente la medaglia d’oro. Ma vediamo subito quali sono le sfide che daranno il via agli Europei U19, di cui quindi attendiamo i risultati già quest’oggi. In questa domenica infatti i riflettori saranno puntati sul girone A e qui il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 16,45 secondo il fuso orario italiano e vedrà in campo i padroni di casa dell’Armenia contro la Spagna. Secondo e ultimo match della giornata previsto alle ore 19,00 e qui si affronteranno a viso aperto Italia e Portogallo.

RISULTATI EUROPEI U19: LA FORMULA

In attesa quindi di scoprire quali saranno i primi risultati degli Europei U19, che oggi apre i battenti in Armenia, sarà di certo buona cosa andare a ricordare a tutti gli appassionati la formula di questo torneo giovanile, che si ripete tutti gli anni. Di per sè il regolamento del evento continentale è molto semplice e considerando pure il numero risicato di nazionali partecipanti, non ci riserva alcuna insidia nella sua comprensione. Sono infatti appena due gruppi a 4 squadre ciascuna a prendere parte alla fase iniziale, decisi per sorteggio: nel gruppo A vediamo quindi Armenia, Italia, Portogallo e Spagna e nel girone B ecco Francia, Irlanda, Norvegia e Repubblica ceca. Terminata la fase iniziale ricordiamo che potranno strappare il pass per il tabellone finale solo le prime due squadre di ogni gruppo, che avranno quindi diretto accesso alle semifinali, messe in calendario già per il prossimo 24 luglio. Il 27 invece verrà disputata solo al finale per la medaglia d’oro, mentre non è stata messa in calendario la finalina del 3-4 posto.

RISULTATI EUROPEI Under 19

Ore 16,45 Armenia-Spagna

Ore 19,00 Italia-Portogallo



