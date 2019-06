Risultati Europei Under 21 2019/ Classifica, diretta gol gruppo A (sabato 22 giugno)

Sabato 22 giugno, per i risultati degli Europei Under 21 2019, si gioca la terza e ultima giornata nel gruppo A: dunque gli azzurrini conosceranno il loro destino a partire dalle ore 21:00, saremo al Mapei Stadium di Reggio Emilia quando si giocherà Belgio-Italia. L’altra partita, al Dall’Ara di Bologna, è Spagna-Polonia: naturalmente le due sfide vengono disputate in contemporanea per garantire la regolarità della corsa alla semifinale o, comunque, per non dare vantaggi a una nazionale piuttosto che a un’altra. Saremo fortemente concentrati sulle sorti della squadra di Gigi Di Biagio, che dopo aver perso la sua seconda partita va a caccia di una qualificazione che a questo punto appare complicata. Vedremo dunque quello che succederà per i risultati degli Europei Under 21 2019, e quale sarà la classifica definitiva nel gruppo A.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: IL GRUPPO A

Nel gruppo A, per i risultati degli Europei Under 21 2019, l’Italia cerca la semifinale: se non dovesse arrivare, naturalmente si tratterebbe di un fallimento per il fatto di giocare in casa e perché la squadra appariva ed è realmente la più forte da qualche anno a questa parte. Purtroppo poi le partite vanno sempre giocate, e gli azzurrini sono caduti davanti alla Polonia pur avendo tante occasioni per vincere: adesso dunque il rischio è concreto, perché alla nazionale dell’Est Europa basta un pareggio per prendersi il primo posto e la qualificazione alla semifinale, lasciando a noi il dubbio che una vittoria sul Belgio possa essere sufficiente. I Diavoli Rossi del resto sono già eliminati, cosa che ci dà un leggero vantaggio; tuttavia anche la Spagna è in corsa, ma battendo la Polonia ci farebbe una sorta di favore perché almeno il secondo posto sarebbe nostro per la differenza reti. Per contro le Furie Rosse possono superarci lo stesso, e dunque la situazione è parecchio ingarbugliata: vedremo allora quello che succederà tra poco, quando si giocheranno queste due partite.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

Ore 21:00 Belgio-Italia

Ore 21:00 Spagna-Polonia

CLASSIFICA: Polonia 6, Italia 3, Spagna 3, Belgio 0



