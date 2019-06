Risultati Europei Under 21 2019/ Classifiche gironi, diretta gol live 18 giugno

Il martedì di calcio sarà caratterizzato dai risultati degli Europei Under 21 2019, perché oggi 18 giugno il torneo continentale vedrà scendere in campo anche il girone C, che proprio oggi farà il proprio debutto dal momento che gioca un gruppo al giorno. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi due nuovi risultati degli Europei Under 21 ospitati in Italia e San Marino e che ci hanno già dato la gioia del successo degli azzurri domenica sera contro la Spagna. Alle ore 18.30 avremo Romania Croazia a Serravalle (San Marino), mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà a Cesena con il big-match Inghilterra Francia. Naturalmente al momento non abbiamo una classifica di questo girone C, che solamente questa sera inizierà a prendere forma con i suoi primi due risultati – poi tornerà in campo anche venerdì e lunedì prossimo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: IL BIG-MATCH

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Europei Under 21 2019, possiamo spendere qualche parola in più su Inghilterra Francia, che naturalmente abbiamo identificato come la partita di cartello del girone C. La partita sarà subito molto importante, perché sappiamo che la formula degli Europei Under 21 è assai esigente in questa prima fase a gironi che ridurrà subito le squadre partecipanti da dodici a quattro. Si qualificheranno per le semifinali solo le tre vincenti dei gironi più la migliore seconda, dunque chi dovesse perdere questa sera a Cesena avrà già l’acqua alla gola e sarà poi costretto a vincere le due rimanenti partite per avere speranze. Posta in palio dunque già altissima, speriamo che non ne risenta lo spettacolo, perché potenzialmente Inghilterra e Francia sono due Nazionali che potrebbero regalarci un grande spettacolo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

GIRONE C

Ore 18.30 Romania Croazia

Ore 21.00 Inghilterra Francia



