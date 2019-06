Risultati Europei Under 21 2019/ Classifiche gironi, diretta gol live 19 giugno

Il mercoledì di calcio sarà caratterizzato dai risultati degli Europei Under 21 2019, perché oggi 19 giugno il torneo continentale vedrà scendere in campo di nuovo il girone A, che proporrà la sua seconda giornata dopo i primi incontri disputati domenica. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi due nuovi risultati degli Europei Under 21 ospitati in Italia e San Marino e che ci hanno già dato la gioia del successo degli azzurri domenica sera contro la Spagna. Alle ore 18.30 avremo Spagna Belgio a Reggio Emilia, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà a Bologna, dove torneranno in campo gli azzurrini per Italia Polonia. La classifica di questo girone A ci dicono che al comando con tre punti ci sono proprio Italia e Polonia, stasera una delle due potrebbe già essere qualificata per le semifinali; dall’altra parte invece sarà delicatissima la sfida tra Spagna e Belgio, dal momento che le due Nazionali sono a zero punti e non si possono permettere un secondo errore.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: GLI AZZURRINI

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Europei Under 21 2019, possiamo spendere qualche parola in più sugli azzurrini che domenica sera hanno esaltato il folto e caloroso pubblico dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna con una bella vittoria in rimonta contro la Spagna, che nel recente passato era stata la nostra bestia nera, anche a livello di Under 21. L’impatto con le aspettative del torneo vissuto da Paese organizzatore è stato superato in circa mezz’ora, la bella rimonta sicuramente ha fatto molto bene all’Italia anche in termini di morale e personalità, adesso però sarebbe fondamentale confermarsi su questi livelli anche contro una Polonia da non sottovalutare, a sua volta infatti reduce da una vittoria al debutto nella bella partita contro il Belgio, terminata sul 3-2 per i giovani polacchi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

GIRONE A

Ore 18.30 Spagna Belgio

Ore 21.00 Italia Polonia

CLASSIFICA: Italia, Polonia 3; Spagna, Belgio 0.



