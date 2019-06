Risultati Europei Under 21 2019/ Diretta gol live score, gruppo C (24 giugno)

Nuova giornata dedicata ai risultati degli Europei Under 21 2019: una partita decisiva e una ormai platonica nel contesto della qualificazione alle semifinali. Il verdetto finale di questa fase a gironi sarà infatti con ogni probabilità sancito dal confronto tra Francia e Romania (ore 21.00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena), mentre lo scontro tra Croazia e Inghilterra (ore 21.00 al San Marino Stadium di Serravalle) sarà sufficiente solo a chiudere la corsa per evitare l’ultimo posto nel raggruppamento. Va sottolineato come questo girone sia stato quello che qualitativamente ha forse fatto vedere le cose migliori a livello collettivo, al di là degli sprazzi di gioco che realtà come Italia, Spagna e Germania hanno fatto vedere negli altri raggruppamenti. La Romania è stata finora la rivelazione assoluta dell’Europeo Under 21, anche meglio di una Polonia che si è poi sciolta come neve al sole all’appuntamento decisivo. La Francia invece ha confermato la grande tradizione del suo settore giovanile, strappando di forza la vittoria ad un’Inghilterra che, punita anche dagli episodi, non è riuscita a mettere in mostra quello che alla vigilia era ritenuto come un grande potenziale tecnico.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: LA SITUAZIONE NEL GIRONE C

In attesa di poter dare la parola al campo per i risultati dell’Europeo Under 21 2019 attesi quest’oggi, andiamo ad analizzare quella che è la situazione di classifica del girone C. Una situazione che l’Italia guarda con grande interesse ma anche timore, perché a leggere classifica e calendario le considerazioni da fare sono particolarmente immediate. A Francia e Romania basta un pareggio per chiudere i conti e festeggiare la qualificazione in semifinale. Per la miglior differenza reti sarebbero i romeni a prendersi il primo posto, tuttavia le altre prime in classifica del girone saranno Spagna e Germania, il che rende virtualmente inutile fare calcoli, vista la forza delle avversarie a un passo dall’accesso in finale. Se “biscotto” sarà un un pareggio per la serie “non facciamoci male”, per l’Italia non ci sarà speranza di qualificazione. Se Francia e Romania decidessero invece di giocarsi il primo posto a viso aperto, ci sarà spazio per i calcoli con l’Italia che con una differenza reti di +3 dovrà sperare che la squadra che resterà a quota 6 punti non faccia di meglio. Nell’altro match nulla in palio se non il desiderio di evitare l’ultimo posto nel girone tra Croazia e Inghilterra, ancora a quota 0 in classifica.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

Ore 21.00 Croazia-Inghilterra

Ore 21.00 Francia-Romania

Classifica: Romania 6; Francia 6; Inghilterra 0; Croazia 0;



