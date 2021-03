Risultati Europei Under 21, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 24 marzo)

RISULTATI EUROPEI UNDER 21: LE PARTITE DI OGGI!

Mercoledì 24 marzo 2021, tempo di risultati Europei Under 21: sarebbe sembrato folle prima della pandemia di Coronavirus che invece ha stravolto il calendario di tutti gli sport, proponendoci eventi in periodi dell’anno anomali e modifiche ad abitudini consolidate anche in campo sportivo. Così, eccoci alla fine del mese di marzo alle prese già con la fase finale degli Europei Under 21 2021, che avranno infatti una formula a dir poco inedita, con la fase a gironi in programma durante questa sosta dei campionati di fine marzo per poi vivere la fase ad eliminazione diretta tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, cioè subito prima degli Europei “dei grandi” che proprio a causa del Covid sono slittati di un anno, dal 2020 al 2021. Andiamo allora subito a ricordare quali saranno le partite che oggi, mercoledì 24 marzo, ci daranno i primi risultati Europei Under 21 per questa anomala edizione ospitata fra Ungheria e Slovenia: nel girone A si giocheranno alle ore 21.00 Ungheria Germania e Romania Olanda, mentre per il girone B avremo già alle ore 18.00 Slovenia Spagna e Repubblica Ceca Italia, dunque vedremo subito in campo anche gli azzurrini.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21: L’ITALIA

Presentando i risultati Europei Under 21 concentriamo allora subito la nostra attenzione sull’Italia, che come abbiamo visto debutterà nel tardo pomeriggio di oggi contro la Repubblica Ceca a Celje, in Slovenia, dal momento che gli azzurrini giocheranno in uno dei due gironi ospitati appunto dal Paese che organizza gli Europei Under 21 insieme all’Ungheria. La situazione è a dir poco particolare, perché fino a domenica si giocava in campionato con i club e già oggi, mercoledì, si debutta in quella che a tutti gli effetti è la fase finale degli Europei, che di conseguenza nessuno ha potuto preparare come si deve. Questo discorso naturalmente vale per tutte le Nazionali, ma bisognerà dunque farsi trovare pronti anche da questo punto di vista, lavoro non facile per il c.t. Paolo Nicolato e per il suo staff, che d’altronde già in autunno avevano dovuto vivere le difficoltà di un focolaio Covid che era scoppiato proprio nel gruppo squadra dell’Italia Under 21, che ha saputo comunque superare le qualificazioni e adesso si presenta in Slovenia con il ruolo di favorita insieme alla Spagna per i due posti che garantiranno l’accesso ai quarti di finale. Sarebbe dunque bene mettere in chiaro già da oggi le gerarchie contro la Repubblica Ceca…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21, PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Ore 21.00

Ungheria Germania

Romania Olanda

GIRONE B

Ore 18.00

Slovenia Spagna

Repubblica Ceca Italia

