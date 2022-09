Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI LIGA: IL BARCELLONA RISCHIA GROSSO!

I risultati di Liga sono quelli che ci accompagnano attraverso la 4^ giornata: un turno ricco di spunti, che è iniziato ieri con un anticipo e si concluderà con il Monday Night ma si svilupperà soprattutto tra sabato 3 e domenica 4 agosto. In Spagna non si è disputato il turno infrasettimanale, e scorrendo il calendario della 4^ giornata troviamo almeno tre partite di grande interesse: lo scontro al vertice Real Madrid Betis tra le uniche due squadre ancora a punteggio pieno, Siviglia Barcellona che è sempre un big match a prescindere dalla classifica (ne parleremo) e poi ovviamente il derby Valencia Getafe, impreziosito quest’anno dalla presenza di Gennaro Gattuso.

Altri match poi saranno da seguire nel contesto dei risultati di Liga; il campionato di Primera Division è appena cominciato e dunque è ancora presto per tracciare dei bilanci fatti e finiti, ma senza ombra di dubbio quello che stiamo vedendo è già davvero di primo livello. Proveremo allora ad analizzare, aspettando che si giochi, i temi principali di questa 4^ giornata valutando ovviamente in che modo cambierà la classifica, se il Betis farà il colpo grosso al Bernabeu permettendo eventualmente al Barcellona di operare il sorpasso o se invece saranno i campioni di Spagna ad andare in fuga ringraziando il Siviglia. Tra poco si scende in campo, tutti pronti…

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini alle partite che ci forniranno i risultati di Liga per la 4^ giornata. Come già detto Siviglia Barcellona è sempre un big match, ma gli andalusi sono partiti davvero male in questo campionato spagnolo e dopo tre turni hanno raccolto soltanto un pareggio, trovandosi in zona retrocessione e dovendo invertire la tendenza. Quale modo migliore che quello di battere i blaugrana dell’ex Jules Koundé? Il Barcellona però sembra aver iniziato a volare, ha segnato 8 gol nelle ultime due partite e la metà di questi porta la firma di Robert Lewandovski, già calatosi alla grande nella nuova realtà e autore di due doppiette consecutive.

Il Real Madrid comunque sta ampiamente rispettando il pronostico, anche se finora ha sempre avuto bisogno di una scossa per iniziare a carburare; già 3 reti per Karim Benzema, possibilissimo Pallone d’Oro 2022, e Carlo Ancelotti ora spera di dare la giusta spallata ai risultati di Liga battendo il Betis che, come lui, ha sempre vinto. Il Valencia, reduce dal ko interno contro un Atletico Madrid ancora non a pieno regime, ha bisogno di rialzare la testa: Gattuso affronta il derby casalingo contro il Getafe nella speranza di far valere la superiorità sulla carta, poi però come sempre dovrà parlare il campo e allora vedremo quello che succederà…

RISULTATI LIGA, 4^ GIORNATA

SABATO 3 SETTEMBRE

Ore 14:00 Maiorca Girona

Ore 16:15 Real Madrid Betis

Ore 18:30 Real Sociedad Atletico Madrid

Ore 21:00 Siviglia Barcellona

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Ore 14:00 Osasuna Rayo Vallecano

Ore 16:15 Athletic Bilbao Espanyol

Ore 18:30 Villarreal Elche

Ore 21:00 Valencia Getafe

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid, Betis 9

Barcellona, Athletic Bilbao, Villarreal 7

Atletico Madrid, Osasuna, Real Sociedad 6

Maiorca, Almeria, Rayo Vallecano, Celta Vigo 4

Girona, Valencia 3

Siviglia, Espanyol, Elche, Getafe, Valladolid 1

Cadice 0











