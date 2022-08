Risultati Liga e classifica/ Le partite della prima giornata

RISULTATI LIGA: SI INIZIA CON CELTA VIGO ESPANYOL

Finalmente inizia la Liga spagnola: come la nostra Serie A, c’è stata una settimana in più di attesa rispetto agli altri principali campionati europei di calcio, ma adesso è giunto il momento di godersi l’appuntamento con i risultati Liga della prima giornata del campionato 2022-2023, che naturalmente andranno anche a formare la prima classifica della Liga, che logicamente vedrà al comando tutte le formazioni che saranno capaci di vincere in questo primo turno del campionato spagnolo.

Kessie e Christensen via gratis dal Barcellona?/ La clausola: tesserati entro sabato…

Il Real Madrid è sotto i riflettori perché naturalmente gli uomini di Carlo Ancelotti hanno fatto la doppietta Liga-Champions League nella scorsa stagione e mercoledì hanno vinto anche la Supercoppa Europea per rafforzare il primato di club più titolato al mondo, ma ripartirà l’inseguimento soprattutto da parte delle tradizionali rivali, Barcellona e Atletico Madrid. Per adesso però naturalmente siamo solamente al mese di agosto, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Liga.

Gattuso: “Ho sofferto in silenzio”/ “Su di me tante bugie per parole di 15 anni fa"

RISULTATI LIGA: TUTTE LE PARTITE

Detto che il massimo campionato spagnolo è cominciato già ieri sera con l’anticipo Osasuna Siviglia, andiamo a scoprire che cosa ci riserveranno i risultati Liga nel resto della prima giornata del massimo campionato spagnolo. La Liga adotta la forma più estrema di “spezzatino” e ogni partita ha un suo orario riservato: oggi, sabato 13 agosto, gli appuntamenti saranno alle ore 17.00 con Celta Vigo Espanyol, alle ore 19.00 con Valladolid Villarreal e infine alle ore 21.00 con Barcellona Rayo Vallecano.

Anche la domenica della Liga spagnola sarà caratterizzata da tre partite: avremo alle ore 17.30 Cadice Real Sociedad, alle ore 19.30 Valencia Girona e alle ore 22.00 Almeria Real Madrid. Dobbiamo infatti ricordare che la Liga sfrutterà ampiamente anche il lunedì festivo e allora nel giorno di Ferragosto, per chiudere la prima giornata, avremo ancora alle ore 17.30 Athletic Bilbao Maiorca, alle ore 19.30 Getafe Atletico Madrid e alle ore 21.30 Betis Siviglia Elche.

Federico Valverde e fidanzata drogati e derubati/ Lei "Stavo male, chef era in casa…"

RISULTATI LIGA, 1^ GIORNATA

Sabato 13 agosto

Ore 17.00

Celta Vigo Espanyol

Ore 19.00

Valladolid Villarreal

Ore 21.00

Barcellona Rayo Vallecano

Domenica 14 agosto

Ore 17.30

Cadice Real Sociedad

Ore 19.30

Valencia Girona

Ore 22.00

Almeria Real Madrid











© RIPRODUZIONE RISERVATA