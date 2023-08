Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score girone H (giovedì 3 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SI CONCLUDONO I GIRONI!

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci fanno compagnia per l’ultima volta, per quanto riguarda la fase a gironi, giovedì 3 agosto: si gioca infatti la terza giornata nel gruppo H, l’ultimo rimasto per definire le due nazionali qualificate agli ottavi di finale. Come sappiamo i due match vanno in scena contemporanea, in questo caso alle ore 12:00 di casa nostra: si tratta di Corea del Sud Germania e Marocco Colombia. La situazione in classifica è incredibile: a comandare non è la Germania vice campionessa europea, ma la Colombia che ha battuto la nazionale tedesca in una partita dal finale pazzo, e adesso si gioca davvero gli ottavi cui accederà con un pareggio.

Tuttavia, attenzione alle sorprese: il Marocco, avversario delle Cafeteros, ha già ottenuto una vittoria e dunque è ancora in piena corsa per procedere nel torneo. La Germania affronta la Corea del Sud, che nel 2018 aveva incredibilmente eliminato la nazionale maschile ai Mondiali; dunque un incubo che potrebbe tornare, ma ovviamente le tedesche hanno tutto per procedere nella competizione. Vedremo dunque quello che succederà nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, perché tutte le squadre in campo oggi hanno la possibilità di arrivare agli ottavi di finale…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 dobbiamo allora puntare i riflettori sulla Germania: una nazionale che ha vinto il titolo iridato per due volte consecutive nel 2003 e 2007 e per quattro volte è arrivata almeno in semifinale, ha fatto il pieno di Europei e appunto l’anno scorso è arrivata in finale (perdendo contro l’Inghilterra), ma ora rischia clamorosamente un’eliminazione al primo turno per aver perso contro la Colombia, una partita che aveva rimesso in piedi a ridosso del 90’ ma nella quale non ha ottenuto nulla a causa di una rete subita in pieno recupero.

Certamente la Germania, come detto, è tremendamente superiore alla Corea del Sud che, avendo perso due partite su due, è molto vicina all’eliminazione ma comunque potrebbe ancora accedere agli ottavi in virtù della formula che premia innanzitutto la differenza reti e poi il maggior numero di gol segnati nel girone – a parità di punti in classifica – piuttosto che la sfida diretta. Dunque, può davvero succedere di tutto; tuttavia alla Colombia basta un pareggio mentre la Germania vincendo otterrebbe comunque la qualificazione, perché la differenza reti rispetto al Marocco è nettamente superiore. Non resta che scoprire cosa succederà sui due campi…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GRUPPO H

Ore 12:00 Corea del Sud Germania

Ore 12:00 Marocco Colombia

CLASSIFICA: Colombia 6, Germania 3, Marocco 3, Corea del Sud 0











