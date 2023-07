Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, H (martedì 25 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SI CONCLUDE LA PRIMA GIORNATA!

I risultati dei Mondiali di calcio femminile 2023 continuano a farci compagnia: archiviato l’esordio dell’Italia, martedì 25 luglio è il giorno in cui si conclude la prima giornata nella fase a gironi e, contemporaneamente, comincia la seconda. Nel dettaglio, alle ore 4:00 (sempre con orario di casa nostra) a Sydney si gioca Colombia Corea del Sud per il gruppo H, che ieri ci ha presentato Germania Marocco; alle ore 7:30 ci spostiamo in Nuova Zelanda, a Wellington c’è Nuova Zelanda Filippine mentre alle ore 10:00 ecco Svizzera Norvegia, e queste due partite fanno invece parte del gruppo A che, appunto, vive il suo secondo turno.

Dunque, scopriremo quale delle due nazionali tra Colombia e Corea del Sud resterà idealmente in corsa per la qualificazione agli ottavi, detto che dopo un turno sarebbe complicato stabilirlo; dall’altra parte invece i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 potrebbero consegnarci un pass aritmetico per una delle due squadre che hanno vinto all’esordio, con la Norvegia che deve già evitare quella che sarebbe un’eliminazione sorprendente. Tra poco scopriremo tutto, noi adesso possiamo fare un altro rapido focus sui temi portanti di questa giornata ai Mondiali calcio femminile 2023.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Attendiamo dunque che per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 si torni a giocare. Nel gruppo A la situazione è abbastanza sorprendente: non ci saremmo aspettati una Norvegia sconfitta all’esordio, vero che la Nuova Zelanda gioca in casa e ha tanto entusiasmo ma il livello della nazionale scandinava, anche se certo calata rispetto a qualche anno fa, sulla carta sarebbe superiore. Adesso invece la Norvegia è già costretta a battere l’ostica Svizzera: le rossocrociate hanno aperto con una vittoria non semplicissima contro le Filippine, il che ci dice anche che nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 stiamo vedendo delle gerarchie che quantomeno si stanno maggiormente equilibrando.

Come già detto poi vivremo la fine della prima giornata, con Colombia Corea del Sud: due nazionali che possiamo sicuramente considerare delle outsider, e che almeno sulla carta si contendono il secondo posto nel gruppo H alle spalle della Germania che è anche una delle candidate ad arrivare in fondo (è stata finalista agli ultimi Europei). Anche qui però attenzione alle sorprese; quello che noi possiamo fare adesso è lasciare la parola ai risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, alla fine della mattinata tracceremo le somme anche sulle classifiche dei gironi.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GRUPPO A

Ore 7:30 Nuova Zelanda Filippine

Ore 10:00 Svizzera Norvegia

CLASSIFICA: Svizzera 3, Nuova Zelanda 3, Norvegia 0, Filippine 0

GRUPPO H

Ore 4:00 Colombia Corea del Sud

CLASSIFICA: Germania 3, Colombia 0, Corea del Sud 0, Marocco 0











