Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi domenica 30 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: IN CAMPO LA GERMANIA!

Giornata che potremmo definire di passaggio oggi, domenica 30 luglio, per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. La nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” in Australia e Nuova Zelanda, Mondiale per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti, infatti vedrà due incontri validi per chiudere la seconda giornata della fase a gironi e altri due che invece apriranno già la terza giornata, quindi per il girone A sarà naturalmente il momento dei verdetti definitivi circa la qualificazione per gli ottavi di finale, mentre due Nazionali saranno già all’addio.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 cosa ci regaleranno quindi oggi? Il programma si aprirà alle ore 6.30 italiane (il fuso orario è sempre una variabile) con Corea del Sud Marocco per la seconda giornata del girone H ad Adelaide, mentre alle ore 9.00 saranno in programma in programma in contemporanea le due partite per completare la classifica del girone A, cioè Norvegia Filippine ad Auckland e Svizzera Nuova Zelanda a Dunedin. Infine torneremo al girone H, perché alle ore 11.30 avremo Germania Colombia a Sydney.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 vivranno quindi incroci particolari oggi. Cominciamo dal girone A, perché è il giorno dei verdetti qui: rischia tantissimo la Norvegia, reduce da un solo punto nelle prime due giornate, mentre le Filippine cullano un sogno che sarebbe clamoroso dopo la vittoria contro la Nuova Zelanda nella seconda giornata. Le padrone di casa sono comunque in corsa grazie al successo al debutto contro le norvegesi, favorita potrebbe essere la Svizzera, non fosse altro perché le elvetiche sono le uniche alle quali un pareggio basterebbe sicuramente.

Attenzione però anche al girone H, che naturalmente invece ha solamente una giornata alle spalle finora per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. L’attesa è tutta per Germania Colombia, perché le europee e le sudamericane hanno vinto al debutto, per cui lo scontro diretto potrebbe già promuovere le vincitrici agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Un pareggio potrebbe tutto sommato essere a sua volta gradito, mentre Corea del Sud Marocco sarà già una sorta di ultima spiaggia, perché in caso di sconfitta il sogno finirebbe qui.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE A

ore 9.00 Norvegia Filippine 3-0 – 6′ Haug, 17′ Haug, 31′ Hansen

ore 9.00 Svizzera Nuova Zelanda 0-0

CLASSIFICA: Svizzera 4, Nuova Zelanda 3, Filippine 3, Norvegia 1.

GIRONE H

RISULTATO FINALE Corea del Sud Marocco 0-1 – 6′ Jraidi

ore 11.30 Germania Colombia

CLASSIFICA: Germania 3, Colombia 3, Marocco 3, Corea del Sud 0.











