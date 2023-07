Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (oggi 26 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DI NUOVO IN CAMPO!

Non si fermano le grandi emozioni dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: siamo di nuovo in campo mercoledì 26 luglio con tre partite della seconda giornata, coinvolti i gironi B e C. Andiamo subito a leggere il programma: si parte alle ore 7:00 con Giappone Costa Rica, poi alle 9:30 ecco Spagna Zambia. Due gare del gruppo C, che potrebbero consegnare alle nipponiche e le iberiche la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, con una sfida diretta che stabilirebbe il primo posto in classifica. Alle ore 14:00 si gioca Canada Irlanda, per il gruppo B: qui bisognerà aspettare perché Australia Nigeria sarà in programma soltanto domani.

Anche in questo girone però la situazione potrebbe definirsi in qualche modo: entrambe le nazionali hanno mancato la vittoria all’esordio, oggi un successo del Canada (che è favorito) porterebbe le foglie d’acero in un’ottima posizione di classifica per prendersi il pass per gli ottavi. Scopriremo presto quello che succederà nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, ora andiamo a fare un’analisi ancor più approfondita sui temi principali che potrebbero emergere da questo appassionante mercoledì 26 luglio.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

C’è allora grande attesa per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Per quanto riguarda il gruppo C, già in sede di sorteggio era abbastanza semplice prevedere che Giappone e Spagna si sarebbero giocate il primo posto in classifica nella sfida diretta, la conferma è arrivata al momento con le goleade centrate – rispettivamente – contro Zambia e Costa Rica che adesso proveranno a restare vive, ma difficilmente riusciranno a contrastare due big del calcio mondiale (a dire il vero la Spagna ha forse qualcosa in meno, ma il dominio del Barcellona e la crescita esponenziale del Real Madrid stanno aiutando non poco).

Nel gruppo B invece il Canada, che ricordiamo essere campione olimpico in carica, ha steccato la prima pareggiando contro la Nigeria: adesso dunque le foglie d’acero hanno bisogno di battere l’Irlanda per avere una bella chance di qualificazione agli ottavi, la nazionale dell’Eire invece deve riscattare la sconfitta di misura subita dall’Australia per rimanere in corsa. Questo il contesto dal quale prende il via il mercoledì dedicato ai risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, come sempre i campi forniranno la loro insindacabile risposta tra poche ore…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GRUPPO B

Ore 14:00 Canada Irlanda

CLASSIFICA: Australia 3, Canada 1, Nigeria 1, Irlanda 0

GRUPPO C

Ore 7:00 Giappone Costa Rica

Ore 9:30 Spagna Zambia

CLASSIFICA: Giappone 3, Spagna 3, Costa Rica 0, Zambia 0











