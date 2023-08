Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Diretta gol live score, ottavi di finale (oggi 6 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SVEZIA USA, BIG MATCH!

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci fanno compagnia domenica 6 agosto, con la prosecuzione del programma degli ottavi di finale: oggi si giocano le due gare il cui incrocio è quello dei gironi E e G, dunque alle ore 4:00 (di casa nostra, come sempre) si parte con Olanda Sudafrica mentre alle ore 11:00 avremo Svezia Usa. Questo è il giorno in cui avrebbe dovuto essere in campo l’Italia: purtroppo le azzurre hanno perso contro il Sudafrica in maniera rocambolesca, subendo il 2-3 al 92’ minuto (dopo aver temporaneamente pareggiato) quando sarebbe bastato un punto per ottenere il pass.

Una delusione al netto della crescita del movimento, intanto a esultare è la nazionale sudafricana che, alla seconda partecipazione al torneo, ha fatto fruttare al massimo la prima vittoria di sempre: il Sudafrica, nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, si inserisce in una giornata in cui sono presenti tre corazzate che sono favorite per il titolo. Una tra Svezia e Usa saluterà oggi: è un peccato, ma naturalmente è la risultante di un torneo nel quale sbagliare anche una sola partita può generare sfide di questo tipo già agli ottavi di finale. Vedremo cosa succederà in campo…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: se del Sudafrica abbiamo detto, andiamo a vedere come si presentano le altre tre nazionali. Ha fatto bene l’Olanda, che dopo aver battuto di misura il Portogallo ha fermato gli Usa sul pareggio e poi, sapendo di dover migliorare la differenza reti, ha dilagato contro il Vietnam prendendosi un incredibile 7-0 con cinque gol segnati nel solo primo tempo. Alla fine non è stato nemmeno necessario: gli Stati Uniti infatti non sono riusciti a battere il Portogallo e dunque hanno ottenuto 5 punti, sicuramente le campionesse in carica devono sistemare qualcosa ma guai a darle in difficoltà in questa fase.

La Svezia, nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, ha chiuso a punteggio pieno: la vittoria contro il Sudafrica è arrivata in rimonta e al 90’ ma poi le scandinave hanno acceso i motori, purtroppo passeggiando contro di noi (5-0, tre reti arrivate in fotocopia su calcio d’angolo) e poi battendo l’Argentina con due gol nel secondo tempo, consapevoli che il pareggio sarebbe bastato per ottenere il primo posto nel girone. Adesso, si tratta di scoprire quali saranno le due nazionali che proseguiranno nel torneo qualificandosi ai quarti di finale…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: OTTAVI DI FINALE

Ore 4:00 Olanda Sudafrica

Ore 11:00 Svezia Usa











