Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Diretta gol live score quarti di finale (oggi 11 agosto)

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 entrano definitivamente da oggi venerdì 11 agosto nella fase più calda ed affascinante della nona edizione della rassegna iridata, perché tra Australia e Nuova Zelanda nelle prossime ore potremo assistere alle prime due partite dei quarti di finale. Sono rimaste solamente otto Nazionali in corsa per il titolo di campionesse del Mondo lasciato vacante dagli Stati Uniti, eliminati agli ottavi dalla Svezia: il numero delle partite cala, ma cresce sempre più la posta in palio e già oggi conosceremo i nomi delle prime due semifinaliste.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci hanno già regalato alcune notizie molto interessanti, come appunto l’eliminazione degli USA già agli ottavi, ma purtroppo anche la grande delusione di un salto di qualità clamorosamente fallito dall’Italia, che è stata eliminata già nella fase a gironi, per di più da una Nazionale ampiamente alla sua portata come il Sudafrica, dopo la fantastica avventura del 2019 che era arrivata proprio ai quarti. In ogni caso, la nostra attenzione adesso deve andare alle partite in programma e sulle emozioni che ci sapranno regalare le Nazionali ancora in corsa ai Mondiali calcio femminile 2023.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire adesso cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, a cominciare purtroppo già dalle ore 3.00 della notte italiana, quando a Wellington sarà in programma Spagna Olanda, un match sicuramente stuzzicante fra due Nazionali europee di grande tradizione. Parlando di calcio femminile, i riflettori sono puntati soprattutto sull’Olanda, vice-iridata in carica, ma sicuramente anche la Spagna ha le potenzialità per avanzare: peccato per l’orario davvero estremo.

Alle ore 9.30 italiane invece sarà già molto più comodo l’appuntamento ad Auckland con Giappone Svezia, partita di livello altissimo in campo femminile, perché le donne nipponiche hanno una tradizione molto migliore degli uomini e nel 2011 sono state anche campionesse del Mondo, ma d’altro canto anche la Svezia è una potenza storica del calcio “rosa” e pure quest’anno hanno già mostrato tutto il loro valore, purtroppo compreso il 5-0 rifilato all’Italia nei gironi.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, QUARTI DI FINALE

ore 3.00 Spagna Olanda

ore 9.30 Giappone Svezia











