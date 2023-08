Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Diretta gol live score: si chiudono gli ottavi (oggi 8 agosto)

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 giungono oggi martedì 8 agosto a un altro punto molto significativo della nona edizione della rassegna iridata, perché tra Australia e Nuova Zelanda nelle prossime ore potremo assistere alle ultime due partite ancora mancanti per completare il quadro degli ottavi di finale e di conseguenza pure i nomi delle squadre che avanzeranno ai quarti di finale, che saranno in programma fra venerdì e sabato, dopo un paio di giorni di pausa perché naturalmente il numero delle partite cala, ma cresce sempre più la posta in palio.

Inutile negare che noi ricorderemo i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 soprattutto per la grande delusione di un salto di qualità clamorosamente fallito dall’Italia, che è stata eliminata da una Nazionale ampiamente alla sua portata come il Sudafrica, non a caso poi sconfitta agli ottavi domenica dall’Olanda, dopo un pesantissimo 5-0 incassato dalla Svezia. Ci sarà molto da riflettere, ma per il momento dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle partite in programma e sulle emozioni che ci sapranno regalare le Nazionali ancora in corsa ai Mondiali calcio femminile 2023.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire adesso cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, a cominciare dalle ore 10.00 del mattino italiano, quando a Melbourne sarà in programma Colombia Giamaica, un match sicuramente stuzzicante fra due Nazionali che forse non erano attese così protagoniste, pensando anche al fatto che ovviamente una delle due approderà ai quarti. Onore alla Colombia, che ha vinto il girone della Germania, ma anche alla Giamaica che si è presa il secondo posto in quello che doveva essere un girone di ferro, eliminando il Brasile.

Alle ore 13.00 italiane invece l’appuntamento sarà ad Adelaide per Francia Marocco, partita che obiettivamente sulla carta vedrà nettamente favorite le transalpine, che nella fase a gironi hanno chiuso al primo posto davanti appunto a Giamaica e Brasile. Il Marocco è decisamente il nome più sorprendente, anche perché aveva iniziato perdendo 6-0 contro la Germania. Poi però ha vinto contro Corea del Sud e Colombia, superando a sorpresa proprio le tedesche, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, OTTAVI DI FINALE

ore 10.00 Colombia Giamaica

ore 13.00 Francia Marocco











