Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol live score degli ottavi

Terminata a fase a gironi ecco che in questo sabato 22 giugno scopriremo quali saranno i primi risultati per i Mondiali di calcio femminile 2019 per i tanto attesi ottavi di finale: l’attesa è quindi finita e ora nella competizione iridata di stanza in Francia si comincia a fare sul serio. Lo vediamo poi già nei match e quindi nei risultati dei mondiali di calcio femminile 2019 messi in programma quest’oggi: saranno infatti solo due gli incontri fissati in calendario ma entrambi saranno di primissimo livello e dove ci attendiamo non pochi colpi di scena. Le protagoniste infatti chiamate in campo hanno tutte ottime chance di trovare il pass per i quarti di finale: sarà ben difficile stilare il pronostico. Ecco che da programma la prima sfida di oggi per gli ottavi di finale si accenderà alle ore 17,30 allo Stade des Alps di Grenoble tra Germania e Nigeria: il secondo match sarà alle ore 21,00 allo Stade de Nice di Nizza e vedrà in campo Norvegia e Australia.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: COME ARRIVANO AGLI OTTAVI

In attesa di conoscere quali saranno i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 che otterremo oggi per i primi ottavi di finale, vale la pena ricordare come le 4 nazionali chiamate oggi in campo in Francia hanno ottenuto il tanto sospirato pass per il tabellone finale. Partendo dalla Germania, ricordiamo che le tedesche sono state prime nel girone B, davanti a Spagna, Cina e Sudafrica, con ben 9 punti e la rete intatta al termine della fase a gruppi. Cammino non perfetto ma interessante quello invece della Nigeria, passata come migliore terza, pur nel girone A dove ha affrontato senza particolari squilli Francia, Norvegia e Corea del sud. Proprio le norvegesi saranno protagoniste del secondo match, a cui hanno avuto accesso grazie ai due successi ottenuti nella precedente fase. Di contro alle nordiche ecco le australiane, ex avversarie dell’Italia della ct Milena Bertolini, che da seconde nel girone C puntano a migliori traguardi in questa seconda parte del tabellone dei mondiali di calcio femminile 2019.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

Ore 17.30 Germania-Nigeria

Ore 21.00 Norvegia-Australia



© RIPRODUZIONE RISERVATA