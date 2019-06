Risultati Mondiali di calcio femminile/ Classifica, diretta gol live (gruppo D)

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 siamo arrivati alla penultima giornata della fase a gironi, che è quella di mercoledì 19 giugno: di scena infatti troviamo nuovamente il gruppo D, che chiude le sue velleità con due gare che si giocheranno entrambe alle ore 21:00. Giappone Inghilterra è prevista allo Stade de Nice ovviamente a Nizza, mentre sarà il Parco dei Principi di Parigi a ospitare Scozia Argentina. Stiamo per conoscere altre due nazionali che si qualificheranno agli ottavi, e magari anche una terza; è fatta sostanzialmente per l’Inghilterra che adesso però ha il compito più ostico di tutti perchè se la vede con la squadra che è arrivata seconda nell’ultima edizione dei Mondiali di calcio femminile, e che ha fato benissimo negli ultimi anni. Potrebbe dunque esserci un ribaltone all’ultima giornata? Staremo a vedere…

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: LA SITUAZIONE

Per i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, abbiamo appunto visto come l’Inghilterra sia certa della qualificazione: la nazionale dei tre leoni, avendo vinto entrambe le sue partite (pur senza convincere pienamente) sa già di aver ottenuto uno dei primi due posti nel gruppo D, essendosi resa irraggiungibile all’Argentina. Che invece spera contro pronostico: cenerentola del girone, l’Albiceleste battendo la Scozia arriverebbe ad avere gli stessi punti della Cina e, con una vittoria con almeno due gol di scarto, la sorpasserebbe mettendosela alle spalle nel raffronto tra le migliori terze. Dunque attenzione soprattutto alle sudamericane, mentre verosimilmente la Scozia è eliminata anche se dovesse ottenere i tre punti; il Giappone come detto punta al primo posto nel girone e lo otterrebbe battendo le inglesi, ma alla nazionale del Sol Levante sta bene anche un pareggio che sancirebbe la qualificazione aritmetica agli ottavi dei Mondiali di calcio femminile 2019.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE, GRUPPO D

ore 21:00 Giappone Inghilterra

ore 21:00 Scozia Argentina

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Giappone 4, Argentina 1, Scozia 0



