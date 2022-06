Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, martedì 14 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TERMINA IL TOUR DE FORCE!

I risultati di Nations League per le partite di martedì 14 giugno sono quelli che portano a termine il tour de force di giugno: nello spazio di due settimane le varie nazionali impegnate nel torneo Uefa hanno disputato quattro partite, e oggi appunto avremo in campo quelle che devono completare questo programma che ha fatto storcere il naso a parecchi calciatori, costretti a giocare ancora in maniera costante dopo una stagione lunga, e che a dicembre prevede il Mondiale. Si parte alle ore 18:00, con Armenia Scozia per la Lega B e Moldavia Andorra per la Lega D; poi appuntamento alle ore 20:45, e Germania Italia sotto i riflettori.

Infatti i risultati di Nations League questa sera ci consegnano il girone degli azzurri, che nella Lega A sono al primo posto in classifica e con un blitz a Monchengladbach potrebbero anche avvicinare in maniera sensibile la qualificazione alla Final Four; per la Lega A però si raddoppia, perché sono previste anche (oltre a Inghilterra Ungheria) Olanda Galles e Polonia Belgio, con gli orange che vogliono dare lo strappo decisivo dopo aver pareggiato contro la nazionale dell’Est Europa. Come sempre saranno i campi a dirci la loro, adesso per i risultati di Nations League facciamo un ulteriore approfondimento sui temi principali…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla serata dedicata ai risultati di Nations League. L’Italia potrebbe qualificarsi alla Final Four per la seconda edizione consecutiva: nel girone degli azzurri regna un grande equilibrio, perché su sei partite disputate finora abbiamo avuto quattro pareggi e il quadro attuale si deve in particolar modo alla crescita dell’Ungheria, che dopo aver battuto l’Inghilterra ha fermato la Germania. Nel mezzo i magiari di Marco Rossi hanno perso contro l’Italia, ma restano comunque secondi in classifica e con la possibilità concreta di aspirare alla Final Four.

L’Inghilterra, ancora senza vittorie come del resto la Germania, ha bisogno di riscattarsi e gioca in casa per provare a cambiare la narrativa dei risultati di Nations League; noi tra le altre cose possiamo ricordare che dopo questo tour de force fatto di quattro giornate, nel solo mese di giugno e nello spazio di due settimane, il torneo riprenderà a settembre con gli ultimi due turni, e a quel punto chiaramente tante cose potrebbero anche essere cambiate anche solo come convocazioni. Vedremo, per il momento possiamo solo metterci comodi e valutare quali saranno i risultati di Nations League per questa giornata di martedì 14 giugno, e chiaramente come cambieranno le classifiche dei gironi coinvolti…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20:45 Germania Italia

Ore 20:45 Inghilterra Ungheria

CLASSIFICA: Italia 5, Ungheria 4, Germania 3, Inghilterra 2

GRUPPO 4

Ore 20:45 Olanda Galles

Ore 20:45 Polonia Belgio

CLASSIFICA: Olanda 7, Belgio 4, Polonia 4, Galles 1

LEGA B

GRUPPO 1

Ore 18:00 Armenia Scozia

Ore 20:45 Ucraina Irlanda

CLASSIFICA: Ucraina 6, Irlanda 3, Scozia 3, Armenia 3

GRUPPO 3

Ore 20:45 Bosnia Finlandia

Ore 20:45 Romania Montenegro

CLASSIFICA: Bosnia 5, Finlandia 4, Montenegro 4, Romania 3

LEGA C

Ore 20:45 Lussemburgo Far Oer

Ore 20:45 Turchia Lituania

CLASSIFICA: Turchia 9, Lussemburgo 6, Far Oer 3, Lituania 0

LEGA D

GRUPPO

Ore 18:00 Moldavia Andorra

Ore 20:45 Lichtenstein Lettonia

CLASSIFICA: Lettonia 9, Moldavia 4, Andorra 4, Lichtenstein 0











