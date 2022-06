Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 12 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: OGGI TOCCA A SPAGNA E PORTOGALLO

Oggi, domenica 12 giugno 2022, sarà ancora una volta una giornata ricchissima di emozioni con i risultati Nations League, che però si avviano verso la conclusione di questa “finestra” molto intensa nel mese di giugno. Da oggi e fino a martedì sarà infatti in programma la quarta giornata della fase a gironi della nuova edizione di Nations League, che è l’ultima fissata in questo mese (le ultime due saranno a settembre). Di conseguenza, dobbiamo notare che chi scenderà in campo oggi chiuderà queste due settimane tutte dedicate alle Nazionali, mentre domani e martedì naturalmente si completeranno anche gli altri gironi, compreso quello dell’Italia che sarà di scena martedì in Germania.

Risultati Nations league, Classifiche/ Diretta gol: un punto per l'Italia di Mancini

Il programma è molto fitto con partite tutti i giorni, in primo piano nei risultati Nations League naturalmente c’è la Lega A, che oggi vedrà scendere in campo il suo girone 2 con Spagna Repubblica Ceca e Svizzera Portogallo, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.45. Come era prevedibile, comandano in classifica le due formazioni iberiche, con il Portogallo capolista e la Spagna prima inseguitrice: la qualificazione per la Final Four di Nations League (già vinta dai lusitani nel 2019) si risolverà in un derby a distanza tra Portogallo e Spagna?

Diretta/ Galles Belgio (risultato finale 1-1): il giovane Johnson pareggia i conti

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però anche oggi sarà davvero fitto anche nelle altre suddivisioni, a cominciare dalla Lega B che proporrà le due partite del suo girone 4, cioè alle ore 18.00 il derby scandinavo Norvegia Svezia e alle ore 20.45 il derby slavo Slovenia Serbia, con la Norvegia attualmente capolista e di conseguenza prima candidata per la promozione nella massima categoria, che è naturalmente l’ambizioso obiettivo di tutte le Nazionali che fanno parte della Lega B di Nations League.

Procedendo ancora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche ben quattro partite per la Lega C: in particolare, i riflettori saranno puntati sul girone 2 alle ore 15.00 con Irlanda del Nord Cipro e alle ore 20.45 con il big-match Grecia Kosovo; il girone 4 invece proporrà in contemporanea alle ore 18.00 Georgia Bulgaria e Macedonia del Nord Gibilterra, con la Georgia attualmente capolista a punteggio pieno. Infine, spazio anche al girone 2 della Lega D di Nations League, che ci offrirà alle ore 20.45 Malta San Marino.

Diretta/ Romania Finlandia (risultato finale 1-0): Bancu sfiora la doppietta!

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 2

Ore 20.45 Spagna Repubblica Ceca

Ore 20.45 Svizzera Portogallo

Classifica: Portogallo 7; Spagna 5; Repubblica Ceca 4; Svizzera 0.

LEGA B

GIRONE 4

Ore 18.00 Norvegia Svezia

Ore 20.45 Slovenia Serbia

Classifica: Norvegia 7; Serbia 6; Svezia 3; Slovenia 1.

LEGA C

GIRONE 2

Ore 15.00 Irlanda del Nord Cipro

Ore 20.45 Grecia Kosovo

Classifica: Grecia 9; Kosovo 6; Irlanda del Nord, Cipro 1.

GIRONE 4

Ore 18.00 Georgia Bulgaria

Ore 18.00 Macedonia del Nord Gibilterra

Classifica: Georgia 9; Macedonia del Nord 4; Bulgaria 2; Gibilterra 1.

LEGA D

GIRONE 2

Ore 20.45 Malta San Marino

Classifica: Estonia 6; Malta 3; San Marino 0.











© RIPRODUZIONE RISERVATA