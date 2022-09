Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, martedì 27 settembre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: FINISCONO I GIRONI!

Le ultime nove partite per i risultati di Nations League si giocano martedì 27 settembre: tutte le gare sono in programma alle ore 20:45 e dunque avremo gli ultimi verdetti di una competizione che, a causa dei Mondiali piazzati a novembre e dicembre, si è sviluppata nell’arco di tre mesi in un vero e proprio tour de force, soprattutto a giugno quando ciascuna nazionale ha disputato quattro match. Ora, la Nations League 2022-2023 non terminerà esattamente stasera: ci saranno ancora Final Four – per determinare la squadra vincitrice – e spareggi per la retrocessione dalla Lega C alla Lega D, ma anche i playoff per le qualificazioni agli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA/ Quote: il ritorno di Dani Carvajal

Intanto, i risultati di Nations League per questo martedì strizzano l’occhio soprattutto alla Lega A: nel gruppo 2 abbiamo due spareggi fatti e finiti, si tratta infatti di Portogallo Spagna e Svizzera Repubblica Ceca che determineranno la nazionale che andrà in semifinale e quella che invece sarà costretta, nella prossima edizione, a giocare nella Lega B. Per le altre sfide faremo ora un rapido focus, prima che si inizi a giocare, e dunque possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i risultati di Nations League per queste partite di martedì, provando a leggere anche le classifiche dei gironi e ipotizzare come potrebbero andare le cose.

Diretta Portogallo Spagna/ Streaming video tv: decisiva in Nations League

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Con i risultati di Nations League parliamo allora delle partite di martedì: nella Lega A sia il Portogallo che la Spagna potrebbero prendersi la seconda qualificazione alla Final Four. Entrambe poi avevano raggiunto la finale, ma i lusitani l’avevano vinta contro l’Olanda mentre la Roja era caduta di fronte alla Francia. Nel turno precedente la situazione in classifica si è ribaltata: il Portogallo ha fatto il suo dovere vincendo nettamente in Repubblica Ceca, la Spagna invece è caduta a sorpresa contro la Svizzera (in casa) e dunque è stata sorpassata al primo posto.

Diretta/ Inghilterra Germania (risultato finale 3-3): ribaltone, poi Haverz!

Adesso, poiché appunto a Braga si gioca la sfida diretta, non ci sono altre possibilità di lettura: il Portogallo sarà in semifinale di Nations League vincendo o pareggiando, mentre la Spagna avrà bisogno dei 3 punti. Così anche la Repubblica Ceca nei confronti della Svizzera, che allo stesso modo ha effettuato il sorpasso in classifica; tra poco allora scopriremo tutto, adesso possiamo metterci comodi e aspettare che per i risultati di Nations League si cominci a giocare questa ultima giornata della fase a gironi…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 2

Ore 20:45 Portogallo Spagna

Ore 20:45 Svizzera Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Portogallo 10, Spagna 8, Svizzera 6, Repubblica Ceca 4

LEGA B

GRUPPO 1

Ore 20:45 Irlanda Armenia

Ore 20:45 Ucraina Scozia

CLASSIFICA: Scozia 12, Ucraina 10, Irlanda 4, Armenia 3

GRUPPO 2

Ore 20:45 Albania Islanda

CLASSIFICA: Israele 8, Islanda 3, Albania 1

GRUPPO 4

Ore 20:45 Norvegia Serbia

Ore 20:45 Svezia Slovenia

CLASSIFICA: Serbia 10, Norvegia 10, Slovenia 5, Svezia 3

LEGA C

GRUPPO 2

Ore 20:45 Grecia Irlanda del Nord

Ore 20:45 Kosovo Cipro

CLASSIFICA: Grecia 12, Kosovo 6, Cipro 5, Irlanda del Nord 5











© RIPRODUZIONE RISERVATA