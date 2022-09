Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 22 settembre

Oggi, giovedì 22 settembre 2022, tornano protagonisti dopo oltre tre mesi i risultati Nations League, dal momento che l’unica finestra per le Nazionali prima degli inediti Mondiali autunnali è stata collocata appunto verso la fine di settembre, riportando al centro dell’attenzione la competizione che avevamo lasciato a metà giugno. Siamo giunti ormai alla quinta giornata della fase a gironi, dunque siamo ormai quasi all’epilogo (sono sei giornate in tutto) della fase a gironi della Uefa Nations League 2022-2023, che di conseguenza emetterà nel breve volgere di pochi giorni tutti i suoi verdetti. L’Italia tornerà in campo domani sera contro l’Inghilterra, ma intanto scopriamo che cosa ci attenderà oggi.

Il programma è molto fitto con partite tutti i giorni fino a martedì prossimo, in primo piano nei risultati Nations League naturalmente c’è la Lega A, per la quale oggi scenderanno in campo il gruppo 1 e il gruppo 4: tutte queste partite avranno inizio alle ore 20.45, l’appuntamento sarà dunque con Croazia Danimarca e Francia Austria nel girone 1 (con i campioni del Mondo clamorosamente a rischio retrocessione) e con Belgio Galles e Polonia Olanda per quanto riguarda invece il girone 4, che vede gli Orange capolista.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però anche oggi sarà interessante da seguire in tutte le sue suddivisioni, anche se a dire il vero non scenderà in campo la Lega B. Andiamo in ordine e ricordiamo allora che la Lega C proporrà ben due gironi e quindi avremo per il suo gruppo 1 in contemporanea alle ore 20.45 Turchia Lussemburgo e Lituania Far Oer (i turchi stanno dominando), mentre il gruppo 3 inizierà già alle ore 16.00 a causa del fuso orario con Kazakistan Bielorussia e proseguirà alle ore 20.45 con Slovacchia Azerbaigian, qui sono i kazaki capolista.

Procedendo ancora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche due partite per la Lega D: in particolare, nel girone 1 avremo alle ore 18.00 Lettonia Moldavia e alle ore 20.45 Liechtenstein Andorra. Possiamo dire che la Lettonia sta dominando e con un pareggio sarebbe certa già oggi della promozione in Lega D, epilogo che la Moldavia può rinviare solo vincendo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: GIRONI E CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 20.45 Croazia Danimarca

Ore 20.45 Francia Austria

Classifica: Danimarca 9; Croazia 7; Austria 4; Francia 2.

GIRONE 4

Ore 20.45 Belgio Galles

Ore 20.45 Polonia Olanda

Classifica: Olanda 10; Belgio 7; Polonia 4; Galles 1.

LEGA C

GIRONE 1

Ore 20.45 Turchia Lussemburgo

Ore 20.45 Lituania Far Oer

Classifica: Turchia 12; Lussemburgo 7; Far Oer 4; Lituania 0.

GIRONE 3

Ore 16.00 Kazakistan Bielorussia

Ore 20.45 Slovacchia Azerbaigian

Classifica: Kazakistan 10; Slovacchia 6; Azerbaigian 4; Bielorussia 2.

LEGA D

GIRONE 1

Ore 18.00 Lettonia Moldavia

Ore 20.45 Liechtenstein Andorra

Classifica: Lettonia 12; Moldavia 7; Andorra 4; Liechtenstein 0.











