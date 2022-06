Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, martedì 7 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SPICCA ITALIA UNGHERIA!

Prosegue il programma dedicato ai risultati di Nations League: la seconda giornata del torneo organizzato dalla Uefa prevede per martedì 7 giugno sei partite, tra le quali spicca Italia Ungheria che, alle ore 20:45, ci dirà se gli azzurri otterranno la prima vittoria dopo aver pareggiato a Bologna contro la Germania. A proposito: Germania Inghilterra sarà il big match nella Lega A e ovviamente andrà osservato con attenzione, mentre per la Lega B si inizia alle ore 18:00 con Finlandia Montenegro e, nello stesso girone, alle ore 20:45 ci sarà Bosnia Romania.

Le altre partite per i risultati di Nations League sono invece quelle della Lega C, entrambe alle ore 20:45 in calendario: si tratta di Far Oer Lussemburgo e Lituania Turchia. Nessun match per la Lega D, perché i gironi sono formati da tre nazionali e dunque prevedono ovviamente un calendario più corto. Vedremo quello che ci diranno i campi, naturalmente la nostra attenzione sarà concentrata in particolar modo sul Manuzzi di Cesena ma anche le altre gare sono interessanti, dunque per il momento possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali della serata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Nations League stanno per tornare a farci compagnia: Italia Ungheria è chiaramente il punto focale del martedì, gli azzurri sono in rottura prolungata e vogliono tornare a festeggiare una vittoria che potrebbe anche avvicinarli alla Final Four del torneo (sarebbe la seconda consecutiva), anche se Roberto Mancini in questo momento guarda poco all’esito di questa manifestazione e vuole invece provare a ricostruire un gruppo che, dopo la vittoria degli Europei, si è seduto perdendo le sue certezze e ha incredibilmente mancato la qualificazioni ai Mondiali, lasciandoci così per 12 anni (se andrà bene) senza la Coppa del Mondo.

Sempre per la Lega A, Germania Inghilterra è una sfida storica e infinita: i destini di queste due nazionali si incrociano appunto con quello dell’Italia, i tre leoni agli Europei hanno finalmente spezzato la maledizione tedesca e ora anche la Germania, che ha iniziato il nuovo corso con Hans-Dieter Flick come CT, dovrà capire a che punto dell’evoluzione sia, perché l’ultimo trofeo risale al 2014 e da quel momento le cose non sono andate esattamente bene. Anche dai risultati di Nations League di questa sera capiremo qualcosa in più rispetto a questo tema…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20:45 Germania Inghilterra

Ore 20:45 Italia Ungheria

CLASSIFICA: Ungheria 3, Germania 1, Italia 1, Inghilterra 0

LEGA B

GRUPPO 3

Ore 18:00 Finlandia Montenegro

Ore 20:45 Bosnia Romania

CLASSIFICA: Montenegro 3, Bosnia 1, Finlandia 1, Romania 0

LEGA C

GRUPPO 1

Ore 20:45 Far Oer Lussemburgo

Ore 20:45 Lituania Turchia

CLASSIFICA: Turchia 3, Lussemburgo 3, Lituania 0, Far Oer 0











