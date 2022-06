Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, mercoledì 8 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: PROGRAMMA RIDOTTO OGGI!

I risultati di Nations League per mercoledì 8 giugno ci presentano soltanto quattro partite: si gioca per Lega A e Lega B e tutti i match prenderanno il via alle ore 20:45. Nel dettaglio si tratta di Belgio Polonia e Galles Olanda, per il gruppo 4 di Lega A, e di Irlanda Ucraina e Scozia Armenia per il gruppo 1 di Lega B; vedremo quindi l’esordio di Galles, Ucraina e Scozia, che pochi giorni fa si sono affrontate nella semifinale del playoff per le qualificazioni al Mondiale 2022. Ha vinto la nazionale dell’Est Europa, che poi è caduta contro il Galles dovendo rinunciare al sogno di andare in Qatar.

Nei risultati di Nations League per mercoledì 8 giugno naturalmente bisognerà osservare con particolare le due big, che si sono sfidate nella prima partita del girone: l’Olanda ha fatto poker in Belgio realizzando una grande vittoria, adesso i Diavoli Rossi si trovano nella difficile situazione di dover mostrare di poter essere ancora competitivi, perché il Mondiale è lontano ma servirà farsi trovare psicologicamente pronti e sappiamo che vincere aiuta a vincere. Aspettando i risultati di Nations League, proviamo ora a fare una rapida analisi sui temi principali della serata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Nations League per le partite di questa sera sono quelli che completano la seconda giornata della competizione: in campo Belgio e Olanda tra le big, ma naturalmente non bisogna dimenticarsi di una Polonia che da tempo sta cercando di fare il vero salto di qualità, ma sa anche che questo Mondiale in Qatar (cui si è qualificata attraverso i playoff) sarà verosimilmente l’ultima grande occasione di avere Robert Lewandowski in certe condizioni, perché il bomber che sta per lasciare il Bayern Monaco è avanti con gli anni e già alla prossima Coppa del Mondo potrebbe non essere più presente.

L’Olanda di Louis Van Gaal ha destato un’ottima impressione all’esordio, andando a segnare quattro gol in Belgio; è anche vero che queste partite di Nations League vanno prese con le pinze perché siamo reduci da una stagione tostissima, in cui si è giocato davvero tanto e lo si è fatto in certi casi fino a pochi giorni fa. I valori possono essere scardinati (la Francia ha fatto un punto in due partite) e protagoniste inattese possono emergere nei risultati di Nations League almeno per quanto riguarda questo primo stint di gare. Sia come sia, a noi interessa quello che succederà sui campi e tra poco lo scopriremo, si tratta solo di aspettare che siano le 20:45 per dare il via ad altre quattro partite di questa interessante competizione…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 4

Ore 20:45 Belgio Polonia

Ore 20:45 Galles Olanda

CLASSIFICA: Olanda 3, Polonia 3, Galles 0, Belgio 0

LEGA B

GRUPPO 1

Ore 20:45 Irlanda Ucraina

Ore 20:45 Scozia Armenia

CLASSIFICA: Armenia 3, Scozia 0, Ucraina 0, Irlanda 0











