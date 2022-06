Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 10 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IN CAMP LA FRANCIA!

Oggi, venerdì 10 giugno 2022, si rinnoverà ancora una volta l’appuntamento con i risultati Nations League che ci fanno compagnia ormai da una decina di giorni e continueranno a farlo sino a martedì prossimo. Siamo giunti ormai alla terza giornata della fase a gironi, dunque chi scenderà in campo oggi entrerà nella seconda metà di questa finestra che comprenderà in totale quattro giornate di Nations League. Siamo ormai nel vivo del cammino della terza edizione di questa competizione per Nazionali che ha come squadra campione in carica la Francia, che ha vinto a San Siro nello scorso ottobre la finale contro la Spagna, mentre l’Italia tornerà in campo domani sera in Inghilterra per dare seguito ai buonissimi risultati conseguiti finora.

Probabili formazioni Inghilterra Italia/ Diretta tv: Pellegrini jolly a centrocampo

Il programma è molto fitto con partite tutti i giorni, appunto perché si stanno giocando ben quattro delle sei giornate della fase a gironi che poi sarà completata a settembre, considerata la collocazione dei Mondiali a fine autunno. In primo piano naturalmente c’è la Lega A, per la quale a dire il vero oggi scenderà in campo solamente il gruppo 1: entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.45, l’appuntamento sarà dunque con Austria Francia e Danimarca Croazia per un girone che finora ha stravolto le proprie gerarchie teoriche, con la Danimarca prima a punteggio pieno e la Francia detentrice a rischio retrocessione.

Diretta/ Moldavia Lettonia streaming video tv: sfida promozione (Nations League)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però anche oggi sarà davvero fitto in tutte le sue suddivisioni, a cominciare dalla Lega B che proporrà alle ore 20.45 per il gruppo 2 Albania Israele. Si tratta del girone ridotto a tre sole squadre partecipanti dal momento che avrebbe dovuto contenere anche la Russia, di conseguenza si gioca una sola partita per giornata c’è grande bagarre per la promozione nella massima categoria della Nations League, dal momento che i primi due incontri di questo equilibratissimo girone sono terminati con altrettanti pareggi.

Probabili formazioni Azerbaijan Slovacchia/ Quote, Tarkovic è senza Milan Skriniar

Procedendo ancora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche partite per la Lega C: in particolare, nel girone 3 avremo alle ore 18.00 Azerbaigian Slovacchia e alle ore 20.45 Bielorussia Kazakistan, con i kazaki a sorpresa al comando della classifica a punteggio pieno. Infine, ci saranno anche due partite della Lega D e per la precisione del suo girone 1, che alle ore 18.00 ci proporrà infatti Moldavia Lettonia e alle ore 20.45 si completerà con Andorra Liechtenstein.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 20.45 Austria Francia

Ore 20.45 Danimarca Croazia

Classifica: Danimarca 6; Austria 3; Francia, Croazia 1.

LEGA B

GIRONE 2

Ore 20.45 Albania Israele

Classifica: Islanda 2; Israele, Albania 1.

LEGA C

GIRONE 3

Ore 18.00 Azerbaigian Slovacchia

Ore 20.45 Bielorussia Kazakistan

Classifica: Kazakistan 6; Slovacchia 3; Bielorussia, Azerbaigian 1.

LEGA D

GIRONE 1

Ore 18.00 Moldavia Lettonia

Ore 20.45 Andorra Liechtenstein

Classifica: Lettonia 6; Moldavia 4; Andorra 1; Liechtenstein 0.











© RIPRODUZIONE RISERVATA