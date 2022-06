Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 13 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IN CAMPO LA FRANCIA

Oggi, lunedì 13 giugno 2022, ci attende un’altra giornata in compagnia dei risultati Nations League. Siamo giunti ormai alla quarta giornata della fase a gironi, dunque siamo entrati nel “girone di ritorno” (sono sei giornate in tutto) ma anche nel gran finale della lunga finestra di giugno, che metteva in programma appunto le prime quattro giornate della Uefa Nations League 2022-2023, mentre le ultime due saranno in programma a settembre, considerata la collocazione dei Mondiali fra novembre e dicembre. L’Italia tornerà in campo domani sera in Germania per chiudere gli impegni di giugno, ma intanto scopriamo che cosa ci attenderà oggi.

Diretta/ Grecia Kosovo (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Mantalos

Il programma è molto fitto con partite tutti i giorni, in primo piano nei risultati Nations League naturalmente c’è la Lega A, per la quale a dire il vero oggi scenderà in campo solamente il gruppo 1: entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.45, l’appuntamento sarà dunque con Danimarca Austria e Francia Croazia per un girone che finora ha stravolto le proprie gerarchie teoriche, con la Danimarca prima (ma sconfitta venerdì sera dalla Croazia) e la Francia detentrice nonché iridata a rischio retrocessione avendo finora raccolto solamente due pareggi.

Diretta/ Slovenia Serbia (risultato finale 2-2): Sesko firma il pareggio!

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però anche oggi sarà interessante da seguire in tutte le sue suddivisioni, anche se a dire il vero con meno partite del solito, ad esempio non scenderà in campo la Lega D. Andiamo però in ordine e ricordiamo allora che la Lega B proporrà alle ore 20.45 per il gruppo 2 Islanda Israele. Si tratta del girone ridotto a tre sole squadre partecipanti dal momento che avrebbe dovuto contenere anche la Russia, di conseguenza si gioca una sola partita per giornata e c’è grande bagarre per la promozione nella massima categoria della Nations League, dal momento che i primi due incontri di questo equilibratissimo girone sono terminati con altrettanti pareggi, poi Israele è passata in testa vincendo venerdì sera.

Diretta/ Svizzera Portogallo (risultato finale 1-0) streaming: la decide Seferovic

Procedendo ancora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche due partite per la Lega C: in particolare, nel girone 3 avremo alle ore 16.00 Kazakistan Slovacchia e alle ore 18.00 Azerbaigian Bielorussia, con i kazaki a sorpresa al comando della classifica e in lotta per il primato e dunque per la promozione proprio contro la Slovacchia, di conseguenza la partita di oggi potrebbe avere importanza fondamentale per le sorti di questo raggruppamento per tre quarti ex sovietico.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: GIRONI E CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 20.45 Danimarca Austria

Ore 20.45 Francia Croazia

Classifica: Danimarca 6; Croazia, Austria 4; Francia 2.

LEGA B

GIRONE 2

Ore 20.45 Islanda Israele

Classifica: Israele 4; Islanda 2, Albania 1.

LEGA C

GIRONE 3

Ore 16.00 Kazakistan Slovacchia

Ore 18.00 Azerbaigian Bielorussia

Classifica: Kazakistan 7; Slovacchia 6; Bielorussia 2, Azerbaigian 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA