Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 2 giugno

Oggi, giovedì 2 giugno 2022, sarà una grande giornata di calcio internazionale con i risultati Nations League della prima giornata della fase a gironi, chiamata dunque a dare il via al cammino di una nuova edizione di questa competizione per Nazionali che è giunta alla sua terza edizione. La squadra campione in carica è la Francia, che ha vinto a San Siro nello scorso ottobre la finale contro la Spagna, mentre l’Italia farà il proprio debutto sabato contro la Germania, in un girone di lusso che comprenderà anche Inghilterra e Ungheria e che per noi diventa (purtroppo) l’appuntamento centrale dell’anno, causa mancata qualificazione ai Mondiali.

Il programma sarà molto fitto nelle prossime due settimane, che proporranno ben quattro delle sei giornate della fase a gironi che poi sarà completata a settembre per dare in seguito spazio naturalmente ai Mondiali slittati a fine autunno. In primo piano naturalmente c’è la Lega A, per la quale a dire il vero oggi scenderà in campo solamente il gruppo 2: entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.45, spicca di gran lunga il derby iberico Spagna Portogallo fra le due teoriche contendenti per il primo posto, mentre l’altra partita sarà Svizzera Repubblica Ceca.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però oggi sarà davvero fitto, cominciare dalla Lega B che proporrà alle ore 20.45 per il gruppo 2 Israele Islanda (nello stesso girone avrebbe dovuto esserci anche Albania Russia, partita che tuttavia è stata ovviamente cancellata) e poi entrambe le partite del girone 4, che saranno Slovenia Svezia e Serbia Norvegia. Seguendo l’ormai nota formula della Nations League, la Lega B comprende naturalmente le squadre che puntano a salire nella massima categoria per la prossima edizione, secondo il meccanismo di promozioni e retrocessioni da una Lega all’altra al termine di ogni edizione.

Procedendo allora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche partite per la Lega C: in particolare, nel girone 2 avremo alle ore 18.00 Cipro Kosovo e alle ore 20.45 Irlanda del Nord Grecia, mentre per il girone 4 avremo in contemporanea alle ore 18.00 Georgia Gibilterra e Bulgaria Macedonia del Nord. Infine, ci sarà anche una partita della Lega D e per la precisione del suo girone 2, che alle ore 18.00 ci proporrà infatti Estonia San Marino.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 2

ore 20.45 Spagna Portogallo

ore 20.45 Svizzera Repubblica Ceca

LEGA B

GIRONE 2

ore 20.45 Israele Islanda

GIRONE 4

ore 20.45 Slovenia Svezia

ore 20.45 Serbia Norvegia

LEGA C

GIRONE 2

ore 18.00 Cipro Kosovo

ore 20.45 Irlanda del Nord Grecia

GIRONE 4

ore 18.00 Georgia Gibilterra

ore 18.00 Bulgaria Macedonia del Nord

LEGA D

GIRONE 2

ore 18.00 Estonia San Marino











